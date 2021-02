Netflix et MGM font la course pour produire des films de duel dramatisant la frénésie de «  Reddit Rebellion  » et GameStop «  Stonk  »

Netflix serait en lice pour réaliser son propre film relatant l’engouement pour l’action GameStop, après que MGM ait également acheté des droits pour raconter cette histoire remarquable, qui a vu des Redditors heureux sur les mèmes s’attaquer aux puissants fonds spéculatifs de Wall Street.

Bien que l’intrigue de la vie réelle n’ait pas encore été conclue, alors qu’une horde de traders amateurs continue de forcer une pression de plusieurs milliards de dollars sur les principaux acteurs de Wall Street, Netflix se précipite déjà pour tirer profit du GameStop, a rapporté lundi le centre de divertissement Deadline. Le service de diffusion en continu serait en pourparlers pour un film sur la saga, faisant appel au scénariste primé Mark Boal et à l’acteur Noah Centineo pour le projet.

La nouvelle du film, que Netflix n’a pas encore confirmée, fait suite aux informations selon lesquelles MGM envisage son propre film, achetant récemment les droits d’adapter une proposition de livre de l’auteur Ben Mezrich. Bien que le livre, qui devrait s’intituler « The Antisocial Network », n’ait pas encore été écrit, le studio a apparemment agi rapidement pour récupérer les droits pour le faire passer sur grand écran, ce qui pourrait provoquer une course entre les maisons de production.

Netflix serait également en négociation pour embaucher Scott Galloway, expert en marketing de NYU, pour le consulter sur le script. Le professeur et podcasteur a fait des vagues la semaine dernière après avoir offert un théorie sur ce qui a conduit le phénomène GameStop, suggérant «Tout est question de sexe» – ou plus précisément, «Les jeunes hommes n’ont pas (assez) de relations sexuelles.» Bien que les commentaires aient attisé une vague de réactions négatives, beaucoup affirmant que Galloway avait montré un profond malentendu de l’histoire, cela n’a apparemment pas dissuadé le géant du streaming de poursuivre son expertise.

La manie GameStop – ce que certains ont surnommé la « rébellion de Reddit » – a débuté tranquillement au début, après que les membres du forum r / WallStreetBets Reddit, chargé de mèmes, ont remarqué l’année dernière que les grands fonds spéculatifs pariaient sur la disparition de certains brick-and- sociétés de mortier et vendent fortement leurs actions à découvert. Les traders amateurs ont réalisé que s’ils achetaient d’énormes quantités de ces actions, ils pouvaient augmenter leur valeur et infliger d’énormes pertes aux hedge funds, un processus connu sous le nom de « Pression courte. »

L’histoire a fait les gros titres la semaine dernière alors que le prix des actions GameStop – ainsi que d’autres sociétés en court-circuit comme AMC, Nokia et Blackberry – ont explosé en raison de l’engouement pour les achats en ligne, dans certains cas de plus de 1700%. La flambée des prix a déjà imposé des milliards de pertes aux principaux fonds de Wall Street, qui ont été contraints de racheter les actions gonflées pour couvrir ce qu’ils avaient précédemment emprunté pour leurs plans de vente à découvert. Melvin Capital, l’un des mastodontes de Wall Street lourdement investi dans le déclin de GameStop, a nécessité à lui seul un renflouement d’environ 2,8 milliards de dollars d’autres sociétés d’investissement à la suite du massacre dirigé par Reddit.

Bien que de nombreux petits commerçants continuent d’acheter et de détenir les actions à découvert dans l’espoir de faire encore plus de dégâts aux gros chats de Wall Street, certaines plateformes de trading, telles que Robinhood, ont tenté de freiner la campagne d’achat de base, limitant les achats pour les stocks gonflés. Cette décision a peut-être contribué à l’effondrement du cours de l’action de GameStop de 30% lundi malgré la tentative de compression en cours. Cependant, Blackberry et Nokia ont augmenté d’environ 3,4% et 7,2% après la fermeture des marchés lundi, tandis qu’un effort d’achat similaire s’est installé sur les marchés des métaux, offrant potentiellement beaucoup de matériel aux studios de cinéma alors qu’ils se disputent pour dramatiser l’histoire. .

