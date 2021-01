Netflix et Legendary annoncent des séries animées sur Kong

Avec les fans qui attendent de voir le combat massif qui est sur le point de se dérouler entre Godzilla, l’actuel roi des monstres, et Kong, le souverain de Île du crâne, Légendaire Pictures a annoncé que les fans recevraient une nouvelle série animée kaiju attendre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « LEGO Star Wars: The Skywalker Saga » aura 300 personnages

Ceci est suivi de la dernière association entre Images légendaires et Netflix, qui nous ramènera une fois de plus sur l’île maudite pleine de créatures géantes, suivant un groupe d’humains alors qu’ils explorent la région et rencontrent le singe plus grand que nature qui est devenu l’un des Monstres géants les plus populaires: Kong.

Kong est apparu pour la première fois dans « Monstre-Verse » de Images légendaires sur la bande de 2017 «Kong: Skull Island», qui a vu des scientifiques et des soldats travailler pour le Organisation Monarch dans une tentative de découvrir les secrets de l’île, seulement pour se retrouver face à face avec son protecteur dans le primate à fourrure.

Kong a été présenté plus comme une force de la nature qu’un héros ou un méchant, le film est réalisé par Jordan Vogt-Roberts, qui travaille actuellement sur une adaptation d’une célèbre franchise de jeux vidéo en direct « Engrenage métallique ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez Paul Bettany de «WandaVision» dans les coulisses

L’anime sera produit par les bonnes personnes de Studio d’animation Powerhouse, qui sont responsables de la populaire série animée sur le service de streaming, qui comprend Castlevania, Six mains et le sang de Zeus.