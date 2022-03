Netflix et JJ Abrams participeront à la série documentaire U2

le service de streaming Netflix collaborera avec le producteur de JJ Abrams mauvais robot produire une série biographique sur le groupe postpunk irlandais U2.

Le groupe formé en 1976 et qui a Lier en tant que chanteur, Bord de guitariste, Adam Clayton déjà bassiste Larry Mullen Jr. En tant que batteur, il a sorti un total de 14 albums studio tout au long de sa carrière, à commencer par « Boy » en 1980, jusqu’à son dernier album en 2017, « Songs of Experience ». Même sans beaucoup d’informations sur le projet, on sait que le groupe sera impliqué dans la réalisation de la série.

L’émission mettra en vedette le scénario écrit du nominé aux Grammy Awards, Anthony McCartenqui a travaillé sur plusieurs films dans le genre documentaire biographique, nominé pour »The Theory of Everything » basé sur Stephen Hawking »Heure la plus sombre » basé sur Winston Churchill, et »Les Deux Papes » l’histoire de la relation entre le Pape Benoît XVI et le futur Pape François. De même, il a participé à des films d’autres groupes en écrivant »Bohemian Rhapsody » qui raconte l’histoire de Freddie Mercure et Reine.

Le groupe U2 est resté dans les mémoires pour ses déclarations politiques, en particulier sur son troisième album, »War », qui contient les chansons »Sunday Bloody Sunday » et »New Year’s Day », étant une critique des décisions politiques de votre pays. Le groupe est également connu pour l’imagerie spirituelle qu’ils incluent dans leurs paroles, mieux vue sur leur album The Joshua Tree avec des chansons comme « In God’s Country » et « I Still Haven’t Found What I’m Looking For ».

La surprise de cette nouvelle série est que le groupe irlandais aura une série complète au lieu d’un film comme ceux qu’on a l’habitude de voir au cinéma.

Cette série s’ajoute à une liste croissante de programmes avec le nom de JJ Abrams attaché. Il travaille actuellement avec DC à la fois sur une franchise « Justice League Dark » et sur une nouvelle série animée Batman. Il produit également une nouvelle adaptation de Stephen King et un nouveau film se déroulant dans l’univers de Cloverfield et bien d’autres.