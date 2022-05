Netflix et HBO Max en guerre : ces 2 séries racontent la même histoire

ensembles

La guerre du streaming est devenue de plus en plus grande, mais maintenant HBO Max et Netflix sont les plus controversés. Découvrez les 2 séries qui racontent la même histoire et sont chacune sur une plateforme différente.

Au-delà de ça Netflix Elle est devenue la plus grande plateforme de streaming incontestée, la vérité est qu’il y en a d’autres qui la combattent de très près. Parmi eux se trouve hbo max, qui a été créé il y a tout juste deux ans et est arrivé en Amérique latine il y a un an et connaît un succès total. En effet, non seulement il a des productions non originales, mais il a aussi certaines de ses propres créations qui attirent l’attention des utilisateurs.

A tel point que petit à petit hbo max réussissait à ajouter des abonnés à son entreprise, ce qui la consacrait comme un concurrent direct de Netflix. Même s’il doit encore atteindre un certain nombre de spectateurs pour dépasser L’entreprise de Ted Sarandos, a réussi à en attirer plusieurs avec son catalogue. Cependant, ces dernières semaines, la guerre entre les deux sociétés est devenue évidente.

Ceci est dû au fait Netflix et HBO Max ont chacun une série qui capture la même histoire, mais se concentre différemment. Quant au strip disponible sur le géant du streaming, il s’agit d’une docu-série, tandis que celle de HBO est une fiction qui raconte les mêmes événements, mais avec des acteurs vedettes. La rencontrer.

+ Les 2 séries qui racontent la même histoire :

Il s’agit de L’escalier, qui porte le même nom sur les deux plates-formes. Cependant, pour les identifier, nous opterons pour le premier qui a été publié. La bande qui est arrivée en premier était les docuseries disponibles sur Netflix. Cette production est sortie sur le géant du streaming le 18 juin 2018 et compte un total de 13 épisodes dans lesquels l’histoire vraie de la façon dont Michael Peterson a vécu le procès pour meurtre de sa femme, Kathleen, est racontée..

Le synopsis officiel de cette docu-série se lit comme suit : « The Staircase raconte l’histoire fascinante de Michael Peterson, un romancier policier accusé du meurtre de sa femme Kathleen après que son corps sans vie a été retrouvé au pied de l’escalier de la maison qu’ils partageaient, et révèle la bataille juridique de seize ans qui s’est déchaînée. à partir des faits. De nouveaux épisodes de cette véritable série documentaire sur le crime seront disponibles aux côtés de la version originale. La série est produite par Matthieu Belghiti et produite et réalisée par l’oscarisé Jean-Xavier de Lestrade.”.

De toute façon, Le 5 mai, HBO Max a créé une bande portant le même nom qui reflète la même intrigue, mais avec des acteurs.. Cette fois, les protagonistes sont Colin Firth et Toni Collette, qui jouent Michael et Kathleen respectivement. La fiction est entièrement basée sur la mort suspecte de Kathleen et possède un synopsis qui fait trembler. « Cette mini-série captivante basée sur des événements réels raconte l’histoire de Michael Peterson (Colin Firth) et de sa belle-famille de Caroline du Nord après la mort suspecte de sa femme Kathleen (Toni Collette).», indique le descriptif de la plateforme.

Et, la vérité est que c’est la production de HBO qui fait le plus sensation puisque, il y a plus de deux semaines, elle figurait parmi les plus vues de son catalogue. Quant à la fabrication est disponible sur Netflix, n’a pas suscité autant d’attentes au moment de sa première, mais maintenant il fait son retour. En effet, plusieurs utilisateurs, après avoir regardé la série, décident de se tourner vers le documentaire pour en savoir un peu plus sur l’affaire qui a secoué les États-Unis en 2001.

