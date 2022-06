Netflix est-il sur le point d’officialiser la saison 3 de Mindhunter ?

Netflix

De nouvelles rumeurs assurent que Netflix serait de plus en plus disposé à annoncer le retour de Mindhunter pour sa saison 3. Sachez tout ce que l’on sait !

©NetflixNetflix est-il sur le point d’officialiser la saison 3 de Mindhunter ?

chasseur d’esprit est cataloguée comme l’une des meilleures séries que le service de streaming ait réalisées Netflix, mais ses fans sont dans une grande incertitude, puisque les plans après la deuxième saison ont été suspendus indéfiniment. Pendant un certain temps, des voix officielles ont parlé de la poursuite, mais actuellement une possibilité s’est présentée de reprendre la production. Vont-ils l’annoncer bientôt ?

Les derniers chapitres sont arrivés sur la plateforme mi-2019 et la pandémie de Coronavirus a repensé les multiples projets en cours, en tenant compte de l’économie de l’entreprise, et du drame produit par David Fincher était l’un d’entre eux. Au-delà du fait qu’il n’y a jamais eu de confirmation, le célèbre réalisateur a déclaré que le programme était très cher pour le public qu’il avait, mais après un court laps de temps, il a précisé qu’il aimerait le reprendre, atteignant la fin des années 90 et le début des années 2000.

+ Est-ce que Netflix confirme Mindhunter 3 ?

Il y a quelques semaines, le directeur des chapitres, André Dominiquea donné des détails sur l’intrigue: « Ce qu’ils allaient faire dans la saison 3, c’était aller à Hollywood. Donc l’un d’eux allait traîner avec Jonathan Demme et l’autre allait traîner avec Michael Mann. Et il s’agirait de le profiler pour faire lui le gars de l’air du temps, de la conscience publique ». Maintenant, il semble y avoir une possibilité réelle de sa poursuite.

Selon Robot géant Frekin, de nouvelles rumeurs ont émergé indiquant des rapprochements entre Netflix et David Fincher pour déterminer l’avenir de la série, puis annoncer son retour tant attendu pour une troisième saison. Comme on le savait à l’époque, la stratégie principale était toujours de lancer un total de cinq tranches et les bonnes relations entre les parties, en plus de la grande approbation des critiques, sont les points les plus forts pour espérer un renouveau.

Le site Web précise que, si le retour de chasseur d’esprit avec sa saison 3, elle a très probablement été faite après Le tueurle prochain film Fincher dans Netflixaprès ce qui a été fait avec Mank, château de cartes Oui Aime la mort et les robots. Ça ne fait aucun doute que David Elle a été une source positive au sein des productions de la plateforme, alors un soutien aux nouveaux épisodes de l’émission plébiscités par la presse et le public serait la voie idéale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂