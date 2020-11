Netflix essaie une chaîne où ils diffusent des séries et des films de leur catalogue sans possibilité de choisir, comme dans la télévision traditionnelle

« TV à la demande » est l’idée que Netflix et d’autres services de streaming ont voulu que nous transmettions au fil des ans. Un catalogue où nous choisissons ce qu’il faut voir et quand voir. Cela ne doit cependant pas toujours être le cas. Netflix teste maintenant un nouveau format, pas si nouveau: diffuser du contenu en continu pendant 24 heures sans possibilité de choisir. En substance, comme le fait n’importe quelle chaîne de télévision traditionnelle.





Selon Variety, Netflix est teste son nouveau mode ‘Netflix Direct’ en France. Dans ce mode disponible sur le site Web du service, les utilisateurs peuvent entrer et voir ce qui est actuellement diffusé en direct. Pour le moment, les tests sont limités à la France et uniquement pour certains utilisateurs.

La solution pour ne pas passer des heures à décider quoi voir

Le problème inattendu que Netflix et une foule d’autres services ont rencontré est que les utilisateurs doivent choisir ce qu’ils veulent regarder. Face à un catalogue en croissance, il est de plus en plus difficile pour l’utilisateur de choisir quoi regarder. Le contenu lié à ce que nous avons vu, populaire ou recommandé selon nos préférences sont quelques-unes des idées mises en œuvre pour décider quoi regarder. Cependant, cela ne suffit pas toujours et les situations dans lesquelles nous passons littéralement une heure à décider quoi voir ne sont pas du tout étranges.

L’idée avec «Netflix Direct» semble être de résoudre ce problème. Pour les moments où nous ne savons tout simplement pas quoi voir entrez dans cette chaîne et écoutez tout ce qui est diffusé. Comme Netflix l’a publié: « Regarder la télévision traditionnelle est toujours très populaire parmi les gens qui veulent juste une expérience« détendue »où ils n’ont pas à choisir des émissions. »

Les différences avec les chaînes de télévision traditionnelles sont présentes. Par exemple, dans ce cas pas de publicité ni d’interruptions De contenu. Mais d’un autre côté, et peut-être le plus important, c’est qu’il n’y a pas d’autres chaînes auxquelles s’adresser si nous n’aimons pas ce qui est diffusé. Dans ce cas, vous devrez accéder directement au catalogue Netflix et choisir vous-même.

Quoi qu’il en soit, Netflix dit que cela se déroule d’abord pour un petit nombre d’utilisateurs français avant d’être lancé pour tous les membres en France début décembre. On ne sait pas si cela arrivera dans le monde. Pour le moment, il n’est disponible que dans la version Web de Netflix, pas dans les applications Netflix pour appareils mobiles ou téléviseurs.

Netflix teste généralement de nombreuses fonctionnalités avant de décider de les implémenter ou pas pour tout le monde. Dans le passé, cela arrivait avec la lecture à des vitesses supérieures à x1 et récemment, nous avons vu l’idée de ne lire que de l’audio en arrière-plan.

