Netflix Epic The Grey Man veut ajouter Alfre Woodard aux côtés de Chris Evans et Ryan Gosling

Luke Cage La star Alfre Woodard serait courtisée pour rejoindre Ryan Gosling et Chris Evans dans l’épopée du thriller d’action de Netflix L’homme gris. Si elle adhérait au projet, Woodard jouerait le rôle de Maurice Cahill, un vieil ami de Gosling, Gentry. Son personnage est en mauvaise santé, mais aide néanmoins l’assassin en fuite de l’agent de la CIA d’Evan, Hansen.

Alfre Woodard serait un ajout très bienvenu à la procédure, l’actrice ayant prouvé à maintes reprises son talent dans la série Marvel de Netflix Luke Cage, lauréat d’un Oscar 12 ans d’esclavage, le drame télévisé Empire et le récent remake en direct de Disney Le roi Lion. Woodard a été nominé pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans les années 80 pour le drame biographique de 1983 Cross Creek, et a récemment reçu de nombreux prix pour son rôle dans la réalisatrice Chinonye Chukwu Clémence.

Tournage sur L’homme gris a récemment été repoussé de quelques semaines en raison de l’augmentation des cas en Californie. Les décors sont en cours de construction, le film devant initialement commencer la production dès le 18 janvier, mais, avec le changement de circonstances, Netflix a plutôt décidé de repousser la production de deux semaines, ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant de voir des superstars. Ryan Gosling et Chris Evans pourchasser et combattre les uns les autres à travers le monde.

Basé sur le premier roman de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris suit un ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Grey Man. Gosling jouera le rôle de Gentry, qui est chassé à travers le monde par son ancienne cohorte de la CIA Lloyd Hansen, joué par Evans, avec Couteaux sortis La star Ana De Armas a également récemment ajouté au casting.

L’homme gris sera l’un des plus gros investissements de Netflix à ce jour, avec un budget fixé à plus de 200 millions de dollars. L’homme gris est dirigé par Avengers: Endgame’s Joe et Anthony Russo, avec les frères cinéastes révélant récemment qu’ils prévoyaient que le film donne naissance à une franchise centrée sur les personnages de Chris Evans et Ryan Gosling. En parlant à l’événement CCXP de l’année dernière, Joe Russo a expliqué que le premier film ne laissera pas au public toutes les réponses, laissant la place à d’autres aventures à venir. « Ce que nous faisons sur Grey Man est différent [is]… nous n’allons pas répondre à toutes les questions dans le premier film », a-t-il déclaré.

« Ceci est conçu comme une série de films, et encore une fois, potentiellement en ramification, nous pourrions suivre d’autres personnages, mais nous ne répondrons pas à toutes les questions du film. Donc vous allez finir le film, [and] avez une histoire complète, mais vous aurez toujours des questions sur l’univers plus large. Et je pense que c’est une façon de casser un peu le modèle, c’est de ne pas tout donner au public dans un seul film. N’ayez pas de récit fermé. Ayez un récit ouvert qui [like] un chapitre dans un livre. «

Il est clair que les frères Russo ont de grands projets pour L’homme gris, envisageant à la fois des suites et des retombées dans l’avenir de la franchise. Joe Russo a expliqué comment un si gros budget est dépensé, révélant que l’histoire emmènera les personnages dans une variété d’endroits différents dans le monde. James Bond et Jason Bourne, et qu’ils prévoient d’aller de l’avant et de filmer sur place dans chacun d’eux, malgré la situation mondiale actuelle.

«Nous avons une équipe incroyable et Netflix a été très favorable. [the current situation] n’a pas eu d’impact sur notre tournage « , a-t-il déclaré. » C’est un grand thriller d’espionnage mondial. Son intention est que ça va frapper beaucoup d’endroits différents, et nous allons toujours filmer dans ces endroits. Nous sommes donc ravis de cela, car il est vraiment important pour la narration de visiter ces différents endroits. «

Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Illuminerdi.

