Netflix envisage d’introduire des publicités

Selon The Hollywood Reporter, Hastings a expliqué qu’il était auparavant « contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement ».

« Mais même si je suis fan de cela, je suis un plus grand fan du choix des consommateurs. Et permettre aux consommateurs qui souhaitent avoir un prix inférieur et qui sont tolérants à la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent, a beaucoup de sens, » il a continué.