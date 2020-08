Netflix en septembre 2020: un aperçu de toutes les nouvelles séries et films

Netflix mélange à nouveau son programme en septembre 2020. Aujourd’hui, on sait quels nouveaux films, séries, documentaires et plus encore trouveront leur place dans la bibliothèque du service de streaming à la fin de l’été. Nous avons la liste complète de tous les nouveaux ajouts pour vous!

Au fait: en tant qu’abonné Netflix, vous n’avez pas à payer un centime pour le nouveau contenu, comme d’habitude. Tous les nouveaux titres ajoutés sont entièrement gratuits et inclus dans le prix mensuel.

Nouvelles de Netflix: Toutes les séries et films en septembre 2020

Quoi de neuf en septembre 2020? Nous listerons tous les nouveaux contenus Netflix ci-dessous avec sa date de sortie. Triés par séries, films, documentaires, comédie et anime. Tout Netflix Original-Nous avons marqué vos productions en conséquence.

17 septembre 2020 : Le dernier mot (Original)

: (Original) 18 septembre 2020 : Cliquet (Original)

: (Original) 3 septembre 2020 : Le jeune Wallender (Original)

: (Original) 4 septembre 2020: Une façon (Original)

1 septembre 2020: Logan Lucky

1 septembre 2020: Capitaine Philips

2. septembre 2020 : Freaks – vous êtes l’un de nous (Original)

(Original) 4 septembre 2020: chevaucher

4 septembre 2020: je pense mettre fin aux choses (Original)

(Original) 16. septembre 2020: le diable tout le temps (Original)

(Original) 29 septembre 2020: Lommbock

25e septembre 2020: Rohwedder – unité et meurtre et liberté

dix. septembre 2020: Julie et les fantômes (Original)

(Original) 18e septembre 2020: Jurassic World: Nouvelles aventures (Original)

6 août 2020: Les sept péchés capitaux: la colère impériale des dieux (Original)

(Original) 20 août 2020: Bon prétendant (Original)

Quel contenu Netflix disparaîtra en août 2020?

Avec Septembre offrant à nouveau de nouvelles séries, films, dessins animés, documentaires et contenus comiques, certains contenus devront à nouveau quitter le service. Vous pouvez lire dans cet article quels titres seront supprimés de la bibliothèque Netflix à la fin du mois d’août:

