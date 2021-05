Netflix en juin 2021 – Toutes les nouvelles séries et films au programme

Klipsch r-41sa - la paire

Enceintes Atmos Klipsch R-41SA La nouvelle génération d'enceinte Atmos 2018 de la série premiere klipsch . ECOUTER VOS FILMS ET MUSIQUE DANS DE NOUVELLES DIMENSIONS Le son immersif prend vie dans toutes les directions. Avec ces haut-parleurs compatibles Dolby Atmos®. Ajoutez-les à n'importe quel moniteur, enceintes colonnes ou utilisez les comme enceintes surround pour un hémisphère de son riche et détaillé 90ºx90º TRACTRIX HORN Notre technologie exclusive de pavillon Tractrix offre la puissance, le détail et l'émotion d'une expérience musicale en direct avec le son le plus propre et le plus naturel possible LINEAR TRAVEL SUSPENSION (LTS) LUMINUM TWEETER WITH KAPTON SUSPENSION Le tweeter avec suspension à déplacement linéaire (LTS) minimise la distorsion pour un meilleur rendu des détails. Kapton est un matériau extrêmement léger et rigide utilisé pour la suspension du tweeter afin de fournir une grande efficacité et améliorer la résolution et les détails. Les tweeters LTS sont une caractéristique des haut-parleurs Klipsch, ce qui en fait un composant essentiel de certains des meilleurs haut-parleurs du monde. SPUN COPPER IMG WOOFER Les cônes des woofer réalisés en IMG (Injection Molded Graphite) sont exceptionnellement légers tout en étant extrêmement rigides - offrant une réponse remarquable en basse fréquence avec une rupture et une distorsion minimes du cône. Lorsqu'il est associé au tweeter LTS Tractrix Horm il offre aux enceintes une efficacité maximale. DESIGN DE HAUTE QUALITE La construction en MDF renforcée réduit les vibrations de l'enceinte pour une coloration moins audible et une meilleure précision sonore. STRUCTURE EN MDF RESISTANT AUX ERAFLURES et GRAIN DE BOIS TEXTURE EN VINYLE Esthétique élégante avec une durabilité absolue pour une intégration parfaite dans n'importe quel décor SLEEK, CONTEMPORARY APPEARANCE Les attaches apparentes, les pieds coudés et les grilles magnétiques à profil bas confèrent aux haut-parleurs une apparence polie et moderne