Netflix en chute libre : 6 points clés dans la perte de 200 000 utilisateurs à laquelle la plateforme fait face

La dernière annonce Netflix a complètement surpris tous ses téléspectateurs. En effet, pour la première fois depuis dix ans, la plateforme risque de perdre la bataille du streaming. Apparemment, les derniers mois n’ont pas été faciles pour L’entreprise de Ted Sarandos au point où ils ont vu une forte baisse de leurs abonnés. Quelque chose qui, jusqu’à il y a quelques heures à peine, semblait impossible à croire.

Il y a quelques jours, dans un rapport, on annonçait que Disney+avec ses succès merveille ou l’action en direct de cruel et des créations comme Charme a gagné de plus en plus d’utilisateurs. Mais maintenant, un nouveau rapport a fini par délibérer que, jusqu’à présent cette année, Netflix a perdu 200 abonnés et pourrait en perdre 2,5 millions dans les trois prochains mois. Bien sûr, ces chiffres sont une estimation que l’entreprise a prise, mais ils sont toujours préoccupants.

En janvier de cette année, Netflix a annoncé la fin de 2021 avec 221,84 millions d’utilisateurs au total dans le monde. En d’autres termes, cela implique qu’actuellement et avec la récente baisse des abonnés, la plateforme de streaming compte au total 221,64 millions de fans.. Mais que s’est-il passé ? Dans ces points clés, nous vous expliquons pourquoi le géant du streaming pourrait perdre sa position.

+ Points clés de la baisse des abonnés Netflix :

– Le contenu:

Depuis plusieurs années, le public de Netflix se plaint du catalogue de la plateforme. En effet, la société de Sarandos a décidé, il y a quelque temps, de miser sur des productions originales dans différents pays du monde. Et, bien que cela ait aidé le service à la demande à explorer de nouveaux horizons et à obtenir un siège dans plus de pays, plus d’une fois ces types de créations ne l’ont pas bien servi.

– L’essor des plateformes de streaming :

Regarder des films et des séries depuis chez soi est quelque chose que Netflix a réussi, mais dont plus d’une entreprise a parfaitement su tirer parti. Pour cette raison, nous voyons aujourd’hui plus d’un service à la demande disponible, parmi lesquels hbo max, Disney+, Amazon Prime Vidéo et de plus. Et, sans aucun doute, le fait qu’il y ait autant de concurrence a été préjudiciable à ce qui est toujours le géant du streaming.

C’est qu’en plus de concourir pour la position de la plateforme la plus choisie, la concurrence des Netflix savait comment attraper les utilisateurs. Avec un contenu varié, original et même insolite, c’est ainsi qu’ils ont réussi à attirer l’attention des téléspectateurs.

– La guerre entre la Russie et l’Ukraine :

Comme cela s’est produit avec plus d’un service public, Netflix a décidé de couper les ponts avec la Russie après le début de la guerre avec l’Ukraine. Qu’est ce que ça signifie? Bien sûr, suspendez le service dans ce pays. Bien que tout cela n’ait pas été bon pour ses chiffres, car l’annulation de sa diffusion là-bas impliquait la perte de 700 000 membres.

– Augmentations de tarifs :

Netflix n’est pas un service gratuit et cela n’est pas contesté. Cependant, après la pandémie, la plateforme a été contrainte d’augmenter ses tarifs de 15 %. Mais, une telle augmentation a été totalement impossible à soutenir pour les familles qui ont été fortement touchées par la crise sanitaire qui a détruit le monde.

– Les utilisateurs partagent leurs mots de passe :

Netflix estime que plus de 100 millions de foyers partagent leurs mots de passe avec leurs amis, leur famille ou leurs partenaires. À l’époque, Reed Hastings, l’un des propriétaires de l’entreprise, a déclaré que ce «C’est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre.« et qui, généralement, est un acte »légitime» dans une famille. Mais, récemment, le PDG de la multinationale a complètement changé d’avis.

Selon ce qu’il a rapporté, le fait qu’il y ait autant de personnes partageant leur mot de passe leur est très préjudiciable. À tel point que, désormais, ceux qui enfreignent la règle de ne pas partager la clé, auront un supplément. « Lorsque nous grandissions rapidement, ce n’était pas une priorité. Maintenant, nous y travaillons très durHastings a avoué.

– L’annulation de séries :

Parfois, lorsque la plateforme parie sur un strip, elle investit beaucoup d’argent dans ladite création. Cependant, si la fiction ne marche pas, c’est un sérieux problème car Netflix doit tout faire pour récupérer l’argent mis en production. À tel point que, pour cette raison, plus d’une série était inachevée, gagnante, tant d’utilisateurs sont en colère contre le géant du streaming.

Cependant, il y a aussi des cas comme Anne avec un E. Cette série est une coproduction entre Netflix et la SRC. Mais, le réseau de télévision a décidé d’annuler cette production mettant en vedette Amybeth McNulty qui a causé tant de fureur dans le monde. La raison? Empêcher la plateforme d’avoir plus de succès que le streaming sur petit écran.

