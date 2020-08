Netflix en août 2020: ces films et séries disparaissent

Un nouveau contenu est ajouté à Netflix …

… Mais certains films et séries quittent également la plateforme en août

Notre liste montre quel contenu disparaît

L’offre du fournisseur de streaming Netflix est en constante évolution. Au cours du mois nouveaux films, séries et documentaires Pour être inclus dans le programme existant, certains contenus doivent céder de temps en temps. Nous vous dirons lequel Films et séries en août 2020 disparaîtra du programme Netflix et ne sera donc bientôt plus disponible.

Août 2020: Quelles séries et quels films disparaissent?

Le fournisseur de streaming propose régulièrement de nouveaux films et séries, mais en même temps certains contenus disparaissent du programme. Il faut donc passer à un autre fournisseur et éventuellement créer un nouveau compte Vidéo Amazon Prime, Ciel, Maxdome ou Co. créent.

dans le Août 2020 Netflix supprime des contenus tels que “Le silence des agneaux”, “Petit-déjeuner chez Tiffany’s” et “Les otages”, de sorte que vous ne disposez que de peu de temps pour regarder votre film ou série préféré sur Netflix.

Ci-dessous nous vous en donnons un Aperçu de toutes les séries et films qui seront supprimés du programme dans les prochains jours Netflix disparaîtra. Vous ne devriez donc pas prendre trop de temps si vous souhaitez consulter ce contenu au préalable!

Bientôt plus sur la plateforme de streaming

Ces films et séries ne sont disponibles que pour une courte période Août 2020 disponible:

Petit déjeuner chez Tiffany – 4 août

– 4 août Finale à Berlin – 4 août

– 4 août Ventouses frontales – 4 août

– 4 août désobéissance – 5 août

– 5 août Chennai Express – 6 août

– 6 août La chambre noire – 6 août

– 6 août Le silence des agneaux – 8 août

– 8 août Le plus inconnu – 8 août

– 8 août Delta du site noir – 8 août

– 8 août Face au crime – 8 août

– 8 août Tuer la tuer – 31 août

– 31 août Akame Ga Kill – 31 août

– 31 août Impératrices au palais – 31 août

– 31 août Le chemin de la souffrance – 31 août

– 31 août Je m’arrêterai demain – 31 août

– 31 août Balle noire – 31 août

– 31 août Guerres de la peau – 31 août

– 31 août Notre homme de sable – 31 août

– 31 août Rhin sauvage – 31 août

– 31 août Îles du futur – 31 août

– 31 août Les otages – 31 août

– 31 août Le secret d’Aquila – À la recherche du trésor du pirate – 31 août

– 31 août Wolfi – 31 août

– 31 août Notre homme de sable et ses amis – 31 août

Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur PlayCentral.de si d’autres films et séries sont supprimés du programme Netflix. Nous tenons également à souligner que nous cette liste n’est pas exhaustive garantie, car le contenu supprimé de l’offre peut changer à tout moment.

Pourquoi les films et séries disparaissent-ils de l’offre Netflix?

Les films et séries qui ne sont pas produits par Netflix lui-même ne peuvent être proposés sur la plate-forme de streaming qu’avec la licence correspondante du détenteur des droits respectifs. Donc, si les offres disparaissent de l’offre, c’est dans la plupart des cas que la licence du film ou de la série a expiré.

De temps en temps, Netflix décide de renouveler cette licence et, tôt ou tard, le contenu sera à nouveau inclus dans le programme. Cependant, il se peut aussi que la licence ait déjà été accordée, par exemple à un autre fournisseur. Netflix doit également se demander si le renouvellement d’une licence a du sens et si les frais en valent la peine à long terme.

