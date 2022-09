Netflix : Elite annoncera sa date de sortie avec une bande-annonce torride

in

Elite est l’une des émissions les plus populaires sur Netflix et elle lance déjà la machine publicitaire pour annoncer la date de sa prochaine saison.

©IMDBValentina Zenere et Pol Granch

Élite a fait sensation en 2018 avec son arrivée à Netflix réussir à séduire un grand nombre de personnes avec sa proposition et ses scènes à fort impact chaud qui poussent la température de l’écran à la limite. La fiction a déjà cinq saisons disponibles et devrait pour sa sixième et dernière série d’épisodes se terminer par une intrigue qui a su conquérir des milliers de téléspectateurs à travers le monde.

dans la dernière saison Élite a laissé les fans vouloir en voir plus car cela s’est terminé avec l’incarcération de Benjamin. Il y a aussi eu une surprise pour les fans de la série télévisée avec la mort de Samu, l’un des rares personnages restés présents depuis la première édition de l’émission. De cette façon, la sixième partie viendra avec de grands changements et, bien sûr, de nouveaux visages qui donneront sûrement beaucoup à dire.

Il reste peu pour une annonce importante d’Elite

la sortie de Itzan Escamilla, qui a donné vie à Samu dans le show, en a attristé plus d’un. Bien sûr, la mort de ce personnage n’a pas été entièrement confirmée, bien que depuis l’Instagram officiel de la série télévisée, ils aient assuré que l’acteur ne reviendrait plus, donc le sort de son personnage a été cimenté et il n’y a pas d’autre explication que sa mort. .

Élite suit les alternatives dans la vie d’un groupe d’étudiants d’une école privée exclusive où trois nouveaux étudiants issus de classes modestes arrivent grâce à une bourse, provoquant ainsi une confrontation entre riches et pauvres qui conduit à des meurtres et des disparitions. La série explore divers problèmes associés aux drames pour adolescents : diversité sexuelle, différences culturelles, drogues, maladie, intimidation, utilisation des médias sociaux, corruption et meurtre.

la série de Netflix Il a profité de son compte Instagram pour annoncer que demain il présentera en avant-première la bande-annonce de son prochain lot d’épisodes et il l’a fait via un message d’Argentine Valentina Zenere, qui dans l’émission joue Isadora Artiñan, qui sur le réseau social a déclaré comment, en raison de la chaleur des images de cet aperçu, ils ont des problèmes pour le télécharger sur les différentes plateformes. Ça va?

