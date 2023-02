Netflix élimine une fonctionnalité à peine utilisée

La bataille entre les services de streaming fait rage, et Netflix veut gagner du temps et de l’argent. Ces dernières années, les plateformes de streaming ont connu une augmentation massive de la consommation, principalement en raison des effets de la pandémie et du confinement d’une grande partie de la population. L’arrivée de nouveaux services a accru la concurrence et la quantité de contenus proposés, mais aujourd’hui la demande baisse, et la crise est bien présente.





Des entreprises comme Warner Discovery ont dû prendre des mesures extrêmes, telles que la suppression de contenu du catalogue HBO Max, l’annulation de séries et de films terminés et la vente de productions au plus offrant. Disney traverse un processus similaire, et Netflix n’est pas loin derrière.

Netflix a récemment changé de président et se prépare à faire face à une série de changements qui visent à augmenter le nombre d’abonnés et à réduire les coûts, qu’il s’agisse de mettre en place une interdiction de partage de mot de passe, de parier uniquement sur du contenu très réussi, de vendre des projets ou même de supprimer des fonctionnalités de leur plateforme. .





Netflix élimine la fonction Surprise Me

En 2021, la société a ajouté une fonctionnalité intéressante à ses applications. Surprise Me a permis à l’algorithme du compte de chaque utilisateur de proposer quel nouveau contenu consommer sans avoir besoin de naviguer sur toute la plateforme pour choisir par lui-même. Cela a permis à certaines séries ou films non proposés directement au spectateur, soit en raison de leurs paramètres ou de leurs préférences, d’avoir la chance d’être vus.

Cependant, il semble que très peu d’utilisateurs l’aient réellement utilisé, ce qui a conduit à leur décision de supprimer l’option du service. Cela a été révélé par un représentant de la société au Wall Street Journal. Il a ajouté que Netflix continuerait à chercher des moyens d’offrir des émissions et des films moins connus aux téléspectateurs :

« Nous continuerons d’explorer d’autres moyens d’offrir aux membres plus d’options et de moyens d’explorer et de découvrir le contenu qu’ils souhaitent regarder. »

Selon sa déclaration, la fonctionnalité a été supprimée en janvier dernier ; quelque chose que les abonnés n’ont évidemment pas remarqué. Cela montre clairement que sa suppression était une bonne décision de la part du service, car cela pourrait impliquer un coût inutile.

Il ne serait pas surprenant que, dans un avenir proche, d’autres fonctionnalités peu utilisées soient supprimées de la plateforme. Comme presque toutes les autres entreprises du domaine du streaming, Netflix cherche des moyens de réduire ses dépenses afin de pouvoir investir dans une superbe qualité et quantité de contenu pour ses téléspectateurs.