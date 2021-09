Netflix : El Protector est le film non original de la plateforme le plus regardé

Liam Neeson a su construire une carrière dans le cinéma d’action avec des entrées comme la trilogie Pris, Non Stop, Inconnu, Run All Night et El Pasajero. Beaucoup le critiquent car ces films se ressemblent du point de vue du travail de l’interprète en héros, cependant le public a bien réagi à cette facette de Neeson et l’accompagne à chaque fois qu’il sort un nouveau film de ces caractéristiques.







La carrière de l’acteur a eu d’autres entrées réussies telles que la liste de Schindler, pour lequel il a été nominé pour un Oscar. Et nous ne pouvons pas oublier Rob Roy, michael collins et l’adaptation au cinéma du classique de la littérature, Les Misérables. Une gâterie qui pourrait être donnée? Être dirigé par Georges Lucas au Star Wars : La Menace Fantôme, où il a joué un sage maître Jedi, Qui-Gon Jinn.

Une autre participation notable de Neeson est son rôle de Ras Al Ghul au Batman commence et le chevalier noir se lève, les films de héros de Gotham City qui racontent l’histoire de Bruce Wayne Quoi Homme chauve-souris du début à la fin de sa carrière. Le méchant joué par Neeson est très important dans l’intrigue des films réalisés par Christophe Nolan.

Maintenant en tant que héros d’action, Liam Neeson étoilé Le protecteur, un film où il incarne un ancien marine qui vit dans un ranch et sauve un jeune immigré clandestin qui est persécuté par un groupe de tueurs à gages d’un cartel de la drogue. L’oncle du garçon a fraudé les criminels et en représailles, ils ont assassiné la mère du garçon et le recherchent également. Jim, joué par Neeson, ne se laissera pas faire de mal.

Le film est parmi les plus regardés sur Netflix et ce n’est pas le contenu original de la plate-forme. Accompagnant l’acteur dans le casting : Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Jacob Perez, Alfredo Quiroz, Sean A. Rosales et Jose Vazquez. Le film est réalisé par Robert Lorenz avec des livres de Chris Charles, Danny Kravitz et du réalisateur Lorenz lui-même.