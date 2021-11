Netflix donnera-t-il le feu vert à la saison 2 de Maid ?

Inspiré des mémoires de Stephanie Land, Femme de ménage est l’histoire déchirante d’Alex (Margaret Qualley), essayant désespérément de subvenir aux besoins de sa fille tout en échappant à son petit ami violent, Sean (Nick Robinson).

Dans le même temps, Alex doit s’occuper de sa mère, Paula, malade mentale, et parfois compter sur elle, jouée par la vraie mère de Qualley, Andie MacDowell. Le parcours d’Alex à travers les emplois au salaire minimum et l’aide gouvernementale est une bataille constante et écrasante. Dès qu’elle fait un pas en avant, les personnes dysfonctionnelles de sa vie sont là pour lui faire reculer de deux pas.

Femme de ménage est le spectacle parfait pour l’état économique actuel de notre pays. Beaucoup de gens peuvent comprendre les difficultés d’Alex à vivre avec le salaire minimum. En outre, la série présente la pandémie actuelle de toxicomanie aux États-Unis. Un autre sujet, dont on ne parle pas assez, est celui des effets paralysants que la violence psychologique peut avoir sur un individu.

Femme de ménage a été un énorme succès auprès des critiques et du public et tout le monde est impatient de savoir s’il y aura une saison deux.

Comment la saison 1 s’est terminée

Après l’odyssée déchirante d’Alex à travers les abus, l’itinérance et les batailles pour la garde, il y a définitivement de la lumière au bout du tunnel dans la finale de la série. Alex a emmené sa fille, Maddy, dans une nouvelle maison dans le Montana, où elle prévoit de poursuivre ses études universitaires. Dans le même temps, il y a encore des détails de sa vie passée qui n’ont pas encore été résolus.

Son petit ami abusif, Sean, a confié à Alex la garde complète de leur fille lorsqu’il s’est rendu compte que son alcoolisme le rend incapable de fonctionner comme aidant naturel. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Sean fait constamment des allers-retours sur sa position avec Alex et Maddy. Son comportement est extrêmement erratique et qui peut dire qu’il ne se retrouvera peut-être pas sur le pas de la porte d’Alex pour demander la garde ?

En même temps, la mère d’Alex, Paula, est une autre extrémité libre. A la dernière minute, Paula a décidé de ne pas rejoindre Alex dans le Montana. Paula est toujours très malade et finira probablement à nouveau sans abri après la fin inévitable de sa nouvelle relation.

Femme de ménage A été un énorme succès

Femme de ménage était définitivement une série digne d’une frénésie. Après chaque épisode, les fans étaient impatients de découvrir la suite du voyage d’Alex. Il est rafraîchissant de voir des drames axés sur les personnages avec des rôles principaux féminins connaître un tel succès ces derniers jours.

Femme de ménage avait environ 67 millions de téléspectateurs, au coude à coude avec l’autre grand succès de Netflix, Le Gambit de la Reine. Une grande partie de la popularité était certainement due à la star montante, Margaret Qualley, jouant face à sa vraie mère, Andie MacDowell. Qualley a atterri Femme de ménage après son rôle de voleur de scène dans le film de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood.

Nick Robinson, un autre jeune acteur talentueux, attire également des téléspectateurs. Robinson fait constamment ses preuves en tant qu’acteur en prenant des rôles risqués et en les possédant complètement. Un autre aspect populaire de Femme de ménage est le fait qu’il résonnera avec de nombreuses personnes. Le piège à rats des emplois au salaire minimum, de la violence domestique et de l’aide gouvernementale est quelque chose auquel de nombreux Américains peuvent s’identifier. Femme de ménage était une histoire qui devait être racontée et c’était maintenant le moment idéal pour la raconter.

Ce que fait le casting maintenant

Ce n’est que le début pour Margaret Qualley, qui a des projets passionnants à venir. Qualley jouera aux côtés de Christopher Abbott dans le prochain thriller Sanctuaire, réalisé par Zachary Wigon et écrit par Retrouvailles co-créateur Micah Bloomberg. Qualley joue une dominatrice et le film se déroule au cours d’une nuit dans une chambre d’hôtel pendant que son client, Hal (Abbé), tente de mettre fin à leur relation, entraînant drame et chaos.

Nick Robinson l’a absolument tué à Hollywood, prenant des rôles audacieux, y compris celui de Hulu Un enseignantoù il incarne un lycéen soigné par son professeur d’anglais (Kate Mara), nous donnant une vision honnête de l’abus de pouvoir. Actuellement, Robinson n’a rien prévu, mais nous sommes tous impatients de voir quel rôle le jeune acteur talentueux assumera ensuite.

Andie MacDowell donne peut-être sa meilleure performance à ce jour en tant que mère d’Alex, Paula, une gitane fumeuse d’herbe atteinte d’un trouble bipolaire non diagnostiqué. Dans Femme de ménage, MacDowell vole toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve. MacDowell devrait jouer dans Sofia Alvarez, scénariste de A tous les garçons que j’ai aimés avant, drame romantique à venir, Le long de la balade.

A Femme de ménage Avez-vous été renouvelé pour la saison 2?

Et maintenant la question que tout le monde attendait. A Femme de ménage été renouvelé pour une deuxième saison ?

Malheureusement, Netflix n’a pas encore annoncé son intention de poursuivre la série . Cela dit, juste parce que Femme de ménage était une série limitée ne signifie pas que l’histoire ne continuera pas. Il n’est pas rare que des séries limitées soient renouvelées si elles attirent des téléspectateurs comme Femme de ménage certainement fait.

L’histoire a abouti à une conclusion satisfaisante et édifiante, mais il y a de nombreuses extrémités lâches qui pourraient conduire à la poursuite du voyage d’Alex. La série pourrait suivre Alex alors qu’elle entre à l’université tout en traitant avec les gens qu’elle a laissés derrière elle. Dans une interview avec « Decideur », Femme de ménage la créatrice Molly Smith Metzler a déclaré qu’elle était absolument prête à continuer la série. Bien sûr, cela ne dépend pas seulement de Metzler. À chaque émission, de nombreuses personnes et circonstances doivent se réunir pour créer une deuxième saison.

Que la série continue ou non, Femme de ménage était sans aucun doute un spectacle spectaculaire et important qui devrait être vu par tous.

Sujets : Netflix