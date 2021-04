Netflix donne vie à Mecha: premier film d’action Gundam de la franchise animée

Le géant du streaming Netflix est dédié à d’autres géants: les robots géants, c’est-à-dire Mecha, du populaire Gundam anime Les franchises Sunrise prennent vie pour un premier film d’action de la série. L’univers de science-fiction japonais de Bandai possède une vaste franchise depuis plus de 40 ans, des mangas aux anime, en passant par les OVA et les jeux vidéo.

Le point culminant est un robot géant de 18 mètres de haut et 25 tonnes dans la baie de la ville japonaise de Yokohama, qui a été construit l’année dernière et peut même se déplacer. Vient maintenant un premier film Gundam en direct à.

Le directeur de Metal Gear Solid lance les méchas

Réalisé par Jordan Vogt-Robertsqui connaît déjà très bien les géants. Il a fait le dernier film après tout Kong: l’île du Crâne avec le légendaire monstre de cinéma japonais King Kong. Le réalisateur Vogt-Roberts travaille actuellement sur l’adaptation cinématographique de Metal Gear Solid Avec Guerres des étoiles– L’acteur Oscar Isaac dans le rôle principal de Snake. Il se consacre ensuite aux méchas du film Gundam pour Legendary Pictures.

Legendary prépare depuis plusieurs années un film Gundam basé sur l’anime populaire, initialement pour le cinéma. Après que la production n’ait pas bien progressé, le studio de cinéma a pu intégrer Netflix en tant que partenaire.

Robots mech gigantesques dans l’anime Gundam © Sunrise / Bandai

Film Gundam: les détails de la première histoire restent secrets

Malheureusement, rien n’est encore révélé sur l’intrigue de l’adaptation du film d’anime. Que l’un des nombreux anime servira de base à l’histoire ou qu’une histoire complètement nouvelle soit développée reste passionnant. Le script vient de ça Rédacteur de bandes dessinées et scénaristes Brian K.Vaughan, qui a déjà écrit des bandes dessinées pour Marvel et DC ainsi que les modèles pour les succès de la série « Lost » et « Under the Dome ».

Les robots gigantesques se sont avérés être des best-sellers et des succès publics pour le studio dans le passé: après le spectacle de science-fiction de Guillermo del Toro Pacific Rim aux nouveaux films Godzilla et King Kong avec « Kong: Skull Island » et le film actuel Godzilla contre Kong. Netflix, à son tour, s’adapte actuellement avec un Bebop de cowboy-Film un autre modèle d’anime de Sunrise qui apparaîtra sur le service de streaming plus tard cette année.

Il y a une autre vidéo de ça ici Géant Mecha RX-87-2 sur la côte japonaise de Yokohama: