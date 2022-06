Netflix donne aux téléspectateurs un aperçu rare des navires de One Piece

Depuis la grande annonce, Netflix a été assez secret sur leur prochaine adaptation en direct du manga et de l’anime pirate monolithe d’Eiichiro Oda, Une pièce. Mais plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel de la série a donné un aperçu exclusif des coulisses de l’émission, dont la construction de l’un des principaux navires ! Découvrez-le ci-dessous!

Le clip commence par une introduction des showrunners Steve Maeda et Matt Owens, et Iñaki Godoy qui joue le rôle de Luffy au chapeau de paille. Les trois sont en Afrique du Sud et debout sur le pont de l’un des navires, apportant Une pièce vivre! Owens commente son enthousiasme pour les décors.

« En tant que plus grand fan de One Piece, c’était excitant de voir mes morceaux préférés du manga devenir une réalité ! »

Ce qui suit est une série de clips présentant un art conceptuel de haut rendu des navires fantaisistes, nous voyons Miss Love Duck, The Going Merry et le Baratie. Mais bientôt, on a droit à un métrage particulier, la construction même du Baratie ! Steve Maeda commente le long processus que la production a pris pour que le monde soit parfait.

« En raison du niveau de détail et d’attention apporté à tous ces décors, ils prennent beaucoup de temps ! Je veux dire, en ce moment nous construisons la salle des cartes d’Arlong. Cela fait déjà quelques semaines, mais c’est une grosse construction parce que c’est un endroit vraiment important. Beaucoup de drames s’y déroulent. Il y a beaucoup d’action là-dedans. Nous devons donc bien faire les choses. »

Bientôt, on nous donne des plans rapides du Baratie terminé, et ce qui semble être des friandises cinématographiques possibles! Nous voyons le navire sous toutes sortes d’angles, y compris à l’intérieur de la bouche de la tête de poisson géante devant, qui abrite un bar au design élaboré. Nous voyons ensuite un aperçu des deux autres navires, montrant à quel point les efforts ont été déployés pour faire passer ce monde d’une page à l’autre !

Mettez les voiles pour Une pièce

The Going Merry de One Piece de Netflix

En ce qui concerne le monde de l'anime, Une pièce est un mastodonte de haut niveau. La série suit Monkey D. Luffy et son équipage de pirates inadaptés alors qu'ils partent à l'aventure pour trouver le trésor légendaire connu sous le nom de « One Piece ». Le manga, qui a fait ses débuts en 1997, est toujours aussi fort et compte plus de 100 volumes. L'anime, dont la première a eu lieu en 1999, est également en plein essor avec plus de 1020 épisodes impressionnants ! Avec une longueur comme ça, Une pièce a apporté avec lui une base de fans impressionnante du monde entier, et ils regardent tous Netflix avec enthousiasme et méfiance.





Netflix a eu une histoire difficile impliquant des adaptations en direct d’animes populaires. En 2017, la plateforme de streaming a sorti un film d’action en direct basé sur le manga Menace de mort. Bien que le film ait reçu des critiques majoritairement négatives, une suite a été annoncée et est actuellement encore en développement. En 2021, Netflix retente avec un live-action Cowboy Bebop série. Les commentaires étaient généralement mitigés et ont conduit le service de streaming à annuler l’émission un mois après sa première. Alors que l’expression est généralement « la troisième fois, c’est le charme », avec une série aussi disponible que Une pièce il est difficile de dire s’ils seront vainqueurs cette fois-ci ou non. Cela étant dit, c’est toujours une joie absolue de voir des ensembles traditionnels utilisés. Les navires eux-mêmes font partie des images les plus emblématiques du manga, et les voir dans la chair plutôt que dans des options moins chères comme CGI témoigne de l’importance que l’équipage accorde au matériel source.