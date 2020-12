Netflix domine les 10 meilleures séries télévisées d’IMDb en 2020

Avec le COVID-19 qui a mis le pays en lock-out pendant la majeure partie de 2020, les services de diffusion en continu par abonnement ont connu un essor majeur alors que les fans se connectent à leurs émissions de télévision préférées. Vivre par procuration à travers la vie de vos personnages préférés est une excellente évasion de la maison, après tout. Dans certains cas, cela peut être encore plus excitant.

Cependant, toutes les plateformes de streaming ne fonctionnent pas aussi bien que d’autres. IMDb rapporte que Netflix a régné en maître cette année grâce à certaines émissions épiques, et de nombreux téléspectateurs ne peuvent pas en avoir assez. Le géant du streaming a connu sa part de hauts et de bas au fil des ans. Et maintenant, il récolte les fruits de son travail – et un public captif.

Comment IMDb classe-t-il autant d’émissions?

Netflix règne en maître sur la liste IMDb des meilleures émissions de télévision de 2020. | Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

IMDb est bien connu comme la source incontournable pour les critiques, les biographies d’acteurs et d’autres informations sur le divertissement. Il classe fréquemment les films et les émissions, mais beaucoup ne savent peut-être pas comment IMDb décide exactement de ce qui vaut la peine d’être regardé. La réponse courte est que les téléspectateurs décident.

Selon Business Wire, «les classements sont déterminés par les données IMDbPro sur les pages vues réelles des centaines de millions de clients IMDb dans le monde». En d’autres termes, vous déterminez le classement des émissions lorsque vous visitez IMDb.

D’autres sites, tels que Rotten Tomatoes et Variety, utilisent différents outils pour classer les émissions et les films. Par exemple, Rotten Tomatoes base ses partitions sur «les opinions de centaines de critiques de cinéma et de télévision». La variété, quant à elle, détermine son classement en utilisant les anciennes évaluations des téléspectateurs.

Si vous ne pouvez pas décider quoi regarder, cela vaut la peine de consulter plusieurs sites pour avoir une bonne idée car ils ne sont pas toujours d’accord. Mais IMDb est une excellente source si vous êtes pressé.

Quelles émissions ont fait le Top 10 des séries télévisées de 2020?

Bien qu’il y ait des tonnes d’émissions et de films sur les écrans de télévision cette année, tous ne sont pas créés égaux. C’est pourquoi IMDb classe le top 10. Pour tous ceux qui recherchent un moyen rapide de passer à travers la gadoue, c’est certainement l’un des meilleurs moyens de le faire.

Selon Philly Voice, Les garçons, qui est disponible sur Amazon, est arrivé en tête de la liste d’IMDb. Il demande ce qui se passerait si les super-héros qui sauvent le monde ne sont pas vraiment les bons. Il fait noir très rapidement, donc si vous avez un estomac faible, vous voudrez peut-être passer. Sinon, c’est l’un des meilleurs plaisirs coupables de 2020.

L’autre émission d’Amazon qui fait partie du top 10 d’IMDb est Money Heist (La Casa de Papel). Comme son nom l’indique, la série est basée sur un groupe de voleurs cherchant à réussir le crime parfait.

Disney + a attiré de nombreux téléspectateurs grâce à The Mandalorian. L’enfant, AKA Baby Yoda, AKA Grogu, a conquis les fans. C’est aussi la seule émission de Disney + à figurer sur la liste d’IMDb.

HBO Max n’avait également qu’une seule émission à se classer sur la liste d’IMDb. Westworld, qui en est à sa troisième saison, a été renouvelée pour une quatrième saison.

Le seul autre service de streaming avec des émissions sur la liste IMDb était Netflix. Bien qu’aucune de ses séries n’ait atteint la première place, la plate-forme possède le plus d’émissions de la liste.

Netflix domine la concurrence

Netflix a eu une excellente année 2020. Il a six émissions sur la liste d’IMDb. Elles sont Foncé, Ozark, Le gambit de la reine, Umbrella Academy, Le sorceleur, et La Couronne.

Ces émissions vont de la science-fiction et de la fantaisie à l’horreur et au drame. Bien que de nombreux téléspectateurs ne soient pas attirés par chaque émission, Netflix a montré un flash du même éclat qui a fait tomber des géants comme Blockbuster lorsque la plate-forme a décidé de produire sa propre série de haute qualité dans une grande variété de genres.

Même si Netflix a récemment augmenté les prix des abonnements, c’est plus que compenser cela avec une programmation originale de premier ordre. Certains téléspectateurs pourraient choisir d’abandonner Netflix après la hausse des prix, mais ceux qui restent continueront d’en avoir pour leur argent.