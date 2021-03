Netflix doit atteindre des émissions nettes nulles d’ici la fin de 2022; présente le plan Net Zero plus Nature

31 mars 2021 13:45:34 IST

Services de streaming Netflix prévoit d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici la fin de 2022. Dans un article de blog, la plateforme a indiqué qu’elle avait prévu une solution en trois étapes pour réduire ses émissions. Écrit par Emma Stewart, responsable du développement durable de Netflix, l’article indique que la plate-forme a un plan Net Zero + Nature. L’empreinte carbone de l’entreprise en 2020 était de 1100000 tonnes métriques, dont 50% étaient générés par la production de contenu Netflix. Jusqu’à 45% de leur empreinte provient des opérations de l’entreprise, tandis que 5% provient de l’utilisation de fournisseurs de cloud.

La première étape du plan Net Zero + Nature consiste à réduire les émissions qui seront réalisées par Netflix, sur la base du guide de la Science-Based Targets Initiative (SBTI). D’ici 2030, ils visent à réduire de 45% les émissions de scope 1 et scope 2. Leur plan comprendra les 10 lignes directrices du SBTI.

Selon le billet de blog, Netflix vise à conserver le stockage de carbone existant. Selon leur plan, les émissions qu’ils ne peuvent éviter seront neutralisées d’ici la fin de 2021 car l’entreprise investira dans des projets qui empêcheront le carbone de pénétrer dans l’atmosphère. Pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, l’entreprise promet de conserver les forêts tropicales et autres zones naturelles à risque.

Enfin, le plan Net Zero + Nature de Netflix vise à éliminer le carbone de l’atmosphère. Les projets qui peuvent capturer et stocker le carbone comprendront la restauration de sols sains, de mangroves et de prairies.

Dans le cadre de leur plan, Netflix a également partagé une vidéo sur leur objectif de durabilité et comment les histoires peuvent aider à conduire le changement.

Netflix a investi dans plusieurs autres projets pour la préservation de l’environnement. Ils soutiennent le projet REDD + du corridor de Kasigau au Kenya qui vise à protéger les forêts des zones arides. Leur investissement dans le projet Lightning Creek Ranch, dans l’État américain de l’Oregon, préserve la plus grande prairie à pelouses d’Amérique du Nord.

