Netflix dit que sa réputation d’annuler des séries est injustifiée

Netflix a la réputation d’être la plateforme qui annule le plus de projets. La vérité est que de nombreuses séries produites par le studio, telles que « Un moyen » Oui « Deux balles très perdues » ils se terminent plus tôt que prévu. Malgré cela, le directeur de la télévision mondiale Bela Bajaria déclare que le taux de renouvellement du diffusion Il est d’environ 67%, un pourcentage standard dans l’industrie audiovisuelle.

« Si vous regardez les deuxièmes saisons et au-delà, nous avons en fait un taux de renouvellement de 67%, qui est la norme de l’industrie. », a assuré Tomberait (à travers de Date limite). «Nous faisons aussi beaucoup de premières saisons, ce qui donne parfois l’impression que nous avons plus d’annulations, mais si vous regardez le taux de renouvellement, c’est vraiment élevé. Je pense aussi que tu devrais regarder La Couronne, avec le lancement de sa quatrième saison, Grace et Frankie Oui Le ranch. Nous avons eu des émissions complètes et nous aurons toujours un excellent mélange de séries limitées et de séries multi-saisons. «

Les déclarations de Tomberait sont cohérents avec les informations fournies par une étude réalisée en 2019 par la société Bloomberg. Le conseiller financier a indiqué que le taux d’annulation de Netflix il a suivi celui des autres plateformes. Assister au renouvellement de séries telles que « L’Académie des parapluies », qui a déjà trois saisons, et «Emily à Paris», la renommée de Netflix cela ne semble pas aussi mérité que le croient certains de ses utilisateurs.

