Netflix, Disney + et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

L’arrivée d’un nouveau mois signifiait renouvellement des contenus sur les plateformes de streaming. De cette manière, à partir du 2 au 8 mailes services d’abonnement comprendront des séries telles que La frange ou des films comme Le poids du talent. Passez en revue ci-dessous la liste complète de ce qui viendra à Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, StarzPlay, Acorn TV et MUBI pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Le Marginal (Saison 5) | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Dans la dernière saison, Miguel cherche la rédemption derrière les barreaux, Diosito fait face au monde extérieur et un culte pourrait être la perte de Puente Viejo.

– Bienvenue à Eden | Série

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: Un groupe de jeunes assiste à une fête exclusive sur une île isolée. Mais ce qui les attend là-bas est loin d’être paradisiaque.

– La quarantaine | Film

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Après avoir appris une vérité amère, un chef rejoint son meilleur ami dans un concours culinaire à Cancún pour redonner du piquant à sa vie.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Les Sauvages (Saison 2) | Série

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: Un groupe d’adolescents d’horizons différents doit se battre pour survivre après que leur avion s’est écrasé et qu’ils se sont échoués sur une île déserte. Les naufragés s’affrontent ou s’unissent en apprenant les secrets et les traumatismes qu’ils ont vécus. Mais il y a quelque chose d’inattendu dans ce drame passionnant… les filles ne se sont pas retrouvées sur l’île par accident.

– LOL (Saison 4) | Série

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: De nouveaux comédiens, plus de rires et de nouveaux personnages brisent à nouveau les limites de la comédie dans cette nouvelle saison de LOL. Une bagarre entre 10 comédiens enfermés dans une maison où la seule chose interdite est de rire.

– Le poids du talent | Film

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: Un acteur sans le sou (Nicolas Cage) accepte de se présenter à la fête d’anniversaire d’un fanatique milliardaire, un baron de la drogue qui a récemment enlevé la fille d’un candidat à la présidentielle mexicaine. La CIA le recrute pour des informations.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– L’Escalier | Série

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: Inspiré d’une histoire vraie, The Staircase explore la vie de Michael Peterson (Colin Firth), sa famille élargie de Caroline du Nord et la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson (Toni Collette).

– Les Braves | Série

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Roberto Casas, le meilleur footballeur du Mexique et du monde fera face à son plus grand défi, celui de faire de l’équipe de Las Bravas le champion.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– Moon Knight (Dernier épisode) | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: La série suit Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux qui souffre de problèmes de mémoire qui l’effacent ou ramènent des flashbacks d’une autre vie. Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors qu’ils affrontent leurs ennemis, Steven/Marc doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

– Galerie Disney : Le Livre de Boba Fett | Série

Date de sortie: 4 mai

Parcelle: Disney Gallery: The Book of Boba Fett explore l’histoire des coulisses du retour du légendaire chasseur de primes sur Tatooine avec le mercenaire Fennec Shand alors qu’ils cherchent à récupérer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt. Dans ce nouvel épisode des docuseries, les cinéastes, les acteurs et l’équipe partagent des images inédites, une technologie révolutionnaire et les effets spéciaux qui ont donné vie au Livre de Boba Fett.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Gaslit (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 8 mai

Parcelle: Gaslit est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des subalternes maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques qui l’ont finalement fait tomber. . L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Signora Volpe | Série

Date de sortie: le 5 mai

Parcelle: Sylvia Fox (Emilia Fox, Silent Witness) se rend en Ombrie, en Italie, pour le mariage de sa nièce, Alice (Issy Knopfler). Mais le petit ami, Tommaso, disparaît, laissant le corps d’une femme dans le lac au fond de son jardin. Utilisant les compétences qu’elle a acquises en tant qu’agent du MI6, Sylvia enquête et découvre que Tommaso a un passé très trouble, travaillant pour le chef du crime Richelmo Gregori, le frère de la femme décédée.

+ Sorties MUBI cette semaine

– Grande Liberté | Film

Date de sortie: 6 mai

Parcelle: Le quatrième long métrage provocateur de Nadav Lapid qui a partagé le prix du jury à Cannes l’an dernier avec Memoria de Apichatpong Weerasethakul. Le film suit un célèbre cinéaste israélien alors qu’il lutte contre la perte de liberté dans son pays et la peur de perdre sa mère, reflétant le travail intensément émotionnel de Lapid, qui a écrit le film peu de temps après la mort de sa propre mère.

