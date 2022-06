Netflix, Disney + et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Bienvenue juin! 2022 est déjà à mi-chemin et certains en profitent pour passer en revue les meilleures séries et films sortis à ce jour. Mais en attendant, le plateformes de streaming ils ne s’arrêtent pas et préparent de nouveaux lancements du 6 à 12 de ce mois comme la sixième saison de Peaky Blinders ou le début de Mme Merveille. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Peaky Blinders (Saison 6) | Série

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Les Shelby subissent une perte dévastatrice. La fin de la Prohibition tourne Tommy vers le commerce de l’opium, le forçant à s’allier avec ses ennemis.

– Confidentialité | Série

Date de sortie: 10 juin

Terrain: La fuite de la sex tape d’une personnalité politique catalyse l’histoire de quatre femmes qui marchent sur la fine ligne entre vie publique et vie privée.

– Griffe | Film

Date de sortie: 8 juin

Terrain: Lorsqu’un dépisteur de basket-ball malchanceux trouve un joueur exceptionnel en Espagne, il entreprend de prouver qu’il peut réussir en NBA.

+ Sorties Prime Video cette semaine

– Mon faux petit ami | Film

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Cette comédie originale LGBTQ+ de Prime Video raconte l’histoire d’un jeune homme dans une situation difficile : il veut garder son ex hors de sa vie. Pour ce faire, il suit les conseils de son meilleur ami décalé et utilise les réseaux sociaux pour se créer un faux petit ami afin d’éloigner son horrible ex-amant de sa vie. Mais tout va mal quand elle rencontre sa meilleure moitié, et rompre avec son faux petit ami s’avère difficile à réussir.

– Pas de limites | Série

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Cette série Spanish Prime Video racontera le voyage historique de Juan Sebastián Elcano et Ferdinand Magellan pour faire le tour du monde en août 1519. La série comportera six épisodes et sera l’acteur Álvaro Morte qui jouera le célèbre marin espagnol Elcano. La série mettra également en vedette Rodrigo Santoro dans le rôle de Magellan.

– Chérie, combien je te déteste | Film

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Lucy et Josh sont des partenaires qui se détestent absolument, même s’ils partagent le même bureau plus de 40 heures par semaine. Lorsqu’une opportunité de promotion se présente dans leur entreprise pour eux deux, les deux commenceront une série de jeux pour voir qui remportera le nouvel emploi. Au fil du temps, Lucy commence à tomber amoureuse de Josh, est-ce réel ou juste une autre partie du jeu ?

+ HBO Max premières cette semaine

– Le Compteur de Cartes | Film

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Un ancien interrogateur militaire devenu joueur est hanté par les fantômes de son passé.

– Barry (Saison 3 – Finale) | Série

Date de sortie: 12 Juin

Terrain: Un tueur à gages du Midwest s’installe à Los Angeles et se retrouve mêlé à la scène théâtrale de la ville.

+ Premières Star+ cette semaine

– Le Galant | Série

Date de sortie: 8 juin

Terrain: La série se déroule 30 ans après le moment de gloire de l’ancien acteur Fabián Delmar, qui a su atteindre une énorme renommée en tant que protagoniste de la telenovela des années 90 « Tu seras à moi ». Après avoir passé les quinze dernières années en haute mer en tant qu’animateur de croisière, il revient au Mexique déterminé à reconquérir l’espace perdu dans la grande industrie de la télévision. Pour l’ex-idole, cependant, il ne sera pas facile de trouver une place dans ce monde bien différent de celui qui l’a élevé. Partageant son temps entre castings ratés et émissions pathétiques, où il croise de véritables stars de la télévision mexicaine, Fabián se retrouve tiraillé par deux forces opposées : d’un côté, le désir de gloire qui va le confronter à un puissant cadre de télévision, propriétaire d’un secret clé dans sa vie; de l’autre, la possibilité d’un changement radical, incarné par une femme qu’il vient de rencontrer.

– Activité paranormale : Liens familiaux | Film

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Un réalisateur de documentaires suit une femme qui se rend dans une communauté Amish isolée dans l’espoir de renouer avec ses racines. Cependant, certaines situations troublantes l’amènent à penser que la communauté pourrait cacher quelque chose de sinistre.

– Les Kardashian : un spécial Robin Roberts | Spécial

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Une série de photos et de vidéos personnelles offrent un regard intime sur la famille Kardashian. Pendant quinze ans, l’Amérique a vu cette famille partager sa vie privée avec le public par le biais de la télé-réalité, redéfinir le monde de la célébrité, établir de nouvelles normes de beauté et dominer la culture pop. Cette émission spéciale explore la dynamique familiale entre les femmes, la montée en puissance de leur entreprise, la tension entre le maintien de la vie privée et la création d’une émission de téléréalité de premier plan, et comment les plus jeunes membres de la famille naviguent différemment dans la célébrité.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– Mme Marvel | Série

Date de sortie: 8 juin

Terrain: Il met en scène Kamala Khan, une adolescente musulmane américaine qui grandit à Jersey City. Un joueur passionné et un écrivain de fan-fiction vorace, Kamala est un fan de Super Heroes et a une énorme imagination avec eux, surtout quand il s’agit de Captain Marvel. Cependant, Kamala se sent invisible à la maison et à l’école, jusqu’à ce qu’elle acquière des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés. La vie s’améliore avec les super pouvoirs, n’est-ce pas ?

– Au-delà de l’infini : Buzz et le voyage vers Lightyear | Film documentaire

Date de sortie: 10 juin

Terrain: Explorez l’évolution d’une icône, en suivant le parcours de Buzz Lightyear du jouet au Space Ranger qui a inspiré la création de ce jouet. Mettant en vedette des cinéastes, des conteurs, des artistes et des membres de la distribution vocale de LIGHTYEAR, le documentaire détaille comment le design original de la figurine articulée de Buzz est né et comment ce look s’est traduit des années plus tard en héros réel qui joue dans LIGHTYEAR, le film d’animation. Disney et Pixar qui sortiront en salles le 16 juin. Plongant dans l’impact culturel du jouet volant le plus célèbre de la galaxie et son importance pour les cinéastes de Pixar, ce documentaire tente de vraiment montrer ce qui se trouve à l’infini et au-delà. Beyond Infinity : Buzz and the Journey to Lightyear est réalisé par Tony Kaplan et produit par Sureena Mann.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Devenir Elisabeth | Série

Date de sortie: 12 Juin

Terrain: Bien avant de monter sur le trône, la jeune Elizabeth Tudor, interprétée par Alicia von Rittberg (Fury, Charité, Genius), était une adolescente orpheline prise dans la politique et la sexualité de la cour d’Angleterre. La mort du roi Henri VIII voit son fils Edward, âgé de neuf ans, joué par Oliver Zetterström (The Midnight Gang, The Romanoff), monter sur le trône et déclencher une dangereuse lutte de pouvoir quand Elizabeth, Edward et leur sœur Mary, jouèrent de Romola Garai (The Hour, The Miniaturist) se retrouvent comme des pions dans un jeu entre les grandes familles d’Angleterre et les puissances européennes qui se disputent le contrôle du pays.

-Gaslit (Finale) | Série

Date de sortie: 12 Juin

Terrain: Gaslit est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des subalternes maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques qui l’ont finalement fait tomber. . L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

+ Premières sur AcornTV cette semaine

– Londres tue (Saison 3) | Série

Date de sortie: 9 juin

Terrain: Dans la troisième saison, des détectives enquêtent sur l’homicide d’un jeune homme qui a été poignardé. Très vite les indices les amènent à découvrir que le meurtrier a accès à des informations de la police, se fera-t-il que cette fois nos détectives doivent s’en prendre à l’un des leurs ?

– Garder la foi (Saison 1) | Série

Date de sortie: 9 juin

Terrain: La primée Eva Myles (Torchwood) joue dans ce thriller le rôle de Faith Howells, une avocate à succès, avec un mariage heureux et une vie parfaite qui est sur le point de se terminer. Lorsque son mari disparaît et qu’elle devient la principale suspecte, sa recherche de la vérité la mènera dans les endroits les plus dangereux de sa ville pas si tranquille.

