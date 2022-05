Netflix, Disney + et plus: les premières exceptionnelles de la semaine en streaming

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et avec elle des premières tant attendues arriveront à plateformes de streaming. Les grandes sorties comme choses étranges ou la série de Obi Wan Kenobi sera la grande attraction de la 23 au 29 mai sur les services d’abonnement. Si vous êtes un amateur de ce type de production, consultez ci-dessous la liste complète de ce qui vous attend Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Sorties Netflix cette semaine

– Stranger Things (Saison 4, Volume 1) | Série

Date de sortie: 27 mai

Parcelle: Les ténèbres reviennent à Hawkins juste à temps pour les vacances de printemps, avec une nouvelle dose de terreur, des souvenirs troublants et la menace de guerre.

– Une voix contre le pouvoir | Film

Date de sortie: Le 24 mai

Parcelle: Un petit agriculteur affronte une énorme entreprise agroalimentaire qui l’accuse d’utiliser leurs semences brevetées.

+ Sorties Prime Video cette semaine

-Urgence | Film

Date de sortie: 27 mai

Synopsis : Après une soirée, trois étudiants découvrent une personne inconsciente dans leur appartement. Craignant que la police ne les accuse d’un crime, le trio tente de ramener l’inconnue chez elle sans éveiller les soupçons en cours de route. Réalisé par Carey Williams et inspiré du court métrage du même nom qui a remporté le Grand Prix du Jury au Festival de Sundance en 2018.

– Hannibal (Saison 3) | Série

Date de sortie: 27 mai

Parcelle: La dernière saison de la sombre et envoûtante série Hannibal arrive, révélant le destin des personnages en jeu et les jeux psychologiques du chat et de la souris auxquels ils sont confrontés. Après la finale de la saison 2, Hannibal s’enfuit en Europe avec une nouvelle identité, mais au service du même appétit insatiable. Will, Jack et Alana retournent à Hannibal, chacun avec ses propres motivations pour l’avoir une fois pour toutes.

+ HBO Max premières cette semaine

– Mauvaises herbes | Série

Date de sortie: 28 mai

Parcelle: Lorsqu’une mère de banlieue se tourne vers le trafic de marijuana pour soutenir son style de vie privilégié après la mort de son mari, elle découvre à quel point tout son quartier est déjà accro.

+ Premières Star+ cette semaine

– Le truc avec Pam | Mini-série

Date de sortie: 25 mai

Parcelle: Mettant en vedette et produit par la primée Renée Zellweger, la mini-série de six épisodes est basée sur le meurtre brutal de Betsy Faria en 2011, dans lequel son mari Russ a été condamné. Mais plus tard, Russ est disculpé et un nouveau procès déclenche une chaîne d’événements qui révélera un complot diabolique impliquant l’amie proche de Betsy Faria, Pam Hupp.

– Ce que vous ne saviez pas sur l’humour argentin | Série

Date de sortie: 25 mai

Parcelle: Déclarée d’intérêt culturel par le gouvernement de la ville de Buenos Aires, cette série documentaire animée par Migue Granados vise à répondre à ce qui nous fait rire et à d’autres sujets liés à l’humour au cours de six épisodes, à travers les témoignages des humoristes argentins les plus renommés, les voix expertes et des images humoristiques.

– Ce que vous ne saviez pas sur l’humour mexicain | Série

Date de sortie: 25 mai

Parcelle: Cette série documentaire animée par Álex Fernández vise à répondre à ce qui nous fait rire et à d’autres sujets liés à l’humour au cours de six épisodes, à travers des témoignages des comédiens mexicains les plus renommés, des voix d’experts et des archives humoristiques de tous les temps.

+ Sorties Disney+ cette semaine

– Cuisines d’urgence | Film documentaire

Date de sortie: 27 mai

Parcelle: Ron Howard’s Emergency Kitchens se concentre sur le chef José Andrés et son ONG, World Central Kitchen, et leur évolution sur une période de 12 ans, d’un simple groupe de bénévoles à devenir l’un des acteurs humanitaires reconnus dans le domaine de l’assistance lors de catastrophes naturelles. En raison de l’augmentation sans précédent de ces catastrophes, catalysées par le changement climatique, cette histoire est plus pertinente aujourd’hui que jamais.

-Obi-Wan Kenobi | Série

Date de sortie: 27 mai

Parcelle: L’histoire commence 10 ans après les incroyables événements de Star Wars : La Revanche des Sith, où Obi-Wan Kenobi fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, passé du côté obscur. connu comme le maléfique Seigneur Sith Dark Vador.

+ Premières de StarzPlay cette semaine

– Gaslit (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 29 mai

Parcelle: Gaslit est une version moderne du scandale du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale, des subalternes maladroits et opportunistes de Nixon aux fanatiques dérangés qui ont aidé à commettre ses crimes et aux dénonciateurs tragiques qui l’ont finalement fait tomber. . L’histoire se concentrera sur Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts. Une grande personnalité et une femme qui ne reste jamais silencieuse.

+ Acorn TV premières cette semaine

– Recours au meurtre | Série

Date de sortie: 26 mai

Parcelle: Lorsque son mari est faussement accusé de son meurtre, son fils Joshua quitte Oxford pour endosser le rôle de détective amateur, à la fois pour absoudre son père de sa culpabilité et pour venger la mort de sa mère. Malheureusement, la seule chose qu’il sait avec certitude, c’est que le vrai tueur a un tatouage de serpent et un poignard sur le bras. Avec des performances de Ben Chaplin, Steven Waddington, Kelly Hunter et Siobhan Finneran.

– Vrai (Saison 10) | Série

Date de sortie: 26 mai

Parcelle: Dans la série 10 de Vera, la détective Vera Stanhope (Brenda Blethyn) et son équipe enquêteront sur quatre cas de meurtre plus compliqués, tragiques et passionnants. Du littoral accidenté et orageux d’une ferme salmonicole du Northumberland à un passionnant stade de lévriers illuminé; De l’isolement pittoresque d’un pub de campagne familial aux chuchotements d’une communauté soudée, Vera découvrira des histoires de corruption d’entreprise, des démêlés avec le crime organisé et une culpabilité personnelle profondément enfouie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂