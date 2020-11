Netflix Direct: c’est la première chaîne de télévision traditionnelle de la plateforme à arriver en France

Netflix redéfini la télévision telle que nous la connaissons: il est vrai qu’elle n’est pas la seule Plateforme de diffusion disponibles sur le marché (de plus, il y en a des dizaines dans le monde, voire des centaines), mais oui le plus important, et beaucoup de ses séries et films originaux ils sont vus par des centaines de millions de personnes dans plus de 200 pays. Maintenant, pourquoi ses dirigeants ont-ils commencé à essayer la télévision traditionnelle et linéaire dans un pays comme la France? C’est comme ca Netflix Direct.

Cette ‘chaîne’ a atteint le pays gaulois à titre de test et ne peut être appréciée que par ‘certains utilisateurs». Sera sur décembre quand, si l’idée fonctionne, elle s’ouvre à tout le pays. Comme il apparaît dans le page Web fonctionnaire de Netflix, « En France, regarder la télévision traditionnelle est toujours très populaire auprès des gens qui veulent juste vivre une expérience de «s’allonger sur le canapé» sans avoir à choisir quoi regarder (…). Peut-être que vous n’avez pas envie de décider, ou vous êtes nouveau et vous apprenez petit à petit, ou vous voulez simplement être surpris par quelque chose de nouveau et de différent.« .

Si vous avez des preuves de Pluto TV, il est clair que Netflix Direct C’est la réponse la plus immédiate à cette nouvelle plate-forme qui est arrivée en Espagne il y a quelques jours entièrement gratuitement; Cependant, pour le moment, ce service n’a pas réussi à se faire remarquer sur les réseaux sociaux, indiquant qu’il pourrait ne pas fonctionner comme prévu.

