Netflix dévoile un premier aperçu du prochain film de casse de Kevin Hart

Les amateurs de sensations fortes et les amateurs d'adrénaline trouveront leur dose Kévin Hartle dernier film de Ascenseur. Hart est sur le point de servir un plateau qui n'est pas seulement un ensemble de rires mais aussi un voyage plein d'action.







Gugu Mbatha-Raw est la principale dame, jouant face à Hart. L’actrice a enchanté le public dans Loki série comme Ravonna Renslayer. Le film propose également une programmation impressionnante avec Vincent D’Onofrio de Casse-couBilly Magnussen de Pas le temps de mouriret Úrsula Corberó de Œil de vipère. Le casting de soutien comprend les talentueux Yun Jee Kim, Viveik Kalra et Paul Anderson.

Netflix a récemment dévoilé la première bande-annonce de Lift, où Hart revêt le manteau d’un maître voleur.

Plongeant dans l’intrigue, Lift est une montagne russe imprégnée d’adrénaline. Le personnage de Hart, un maître voleur, est entraîné dans un braquage apparemment impossible par nul autre que le FBI et son ex-petite amie.

Quel est le piège? Le casse a lieu dans le ciel à bord d’un vol de 777 passagers reliant Londres à Zurich. La mission : éviter un attentat terroriste. Le film promet des escapades rapides sur une horloge à retardement. Celui-ci gardera sûrement les téléspectateurs au bord de leur siège.

N’oublions pas les maestros derrière la caméra. F. Gary Gray, dont la finesse de mise en scène a honoré Vendredi et Hommes en noir : International, est à la barre. Le script est conçu par le stylo habile de Dan Kunka.

Ascenseur n'est pas seulement un produit de l'art, mais aussi un témoignage de collaboration. Le film est produit par Simon Kinberg, connu pour X-Men : Phénix noir, en collaboration avec Audrey Chon pour Genre Pictures, Matt Reeves et Adam Kassan pour 6th & Idaho, et Kevin Hart et Brian Smiley pour HartBeat Productions. C'est comme une symphonie où chaque note est jouée par un virtuose.







Sur quoi d’autre Kevin Hart travaille-t-il?

L’univers cinématographique de Kevin Hart ne s’arrête pas là. Hart a signé un accord lucratif avec Netflix, ce qui signifie que ses fans peuvent s’attendre à plus de contenu.

Le producteur Hiram Garcia en a parlé Jumanji 4 lors d’une conversation avec Collider. C’est en préparation et le programme de Hart est chargé, mais Garcia assure que cela se produit. Ils ont une « grande vision » pour le film et travaillent sur le terrain.

« Nous discutions juste du pitch l’autre jour. Nous l’apporterons à Sony sous peu. Mais ce film va arriver. Cela va arriver après Red One, mais ce timing fonctionne bien avec tous les acteurs programmés de toute façon. Comme vous pouvez l’imaginer, Kévin [Hart] est super occupé à faire un million de choses, tout comme DJ. Tous les acteurs sont super occupés. Donc, le timing va bien fonctionner, mais nous avons un très bon argumentaire pour le film que nous sommes sur le point de mettre en studio, et nous allons probablement bientôt écrire un scénario. Quelque temps après Red One, Jumanji sera sur le pont une fois qu’il sera prêt, et nous avons une très grande vision pour ce film. »

Avec l’assiette de Hart apparemment toujours pleine, les fans ont de la chance qu’il y ait toujours quelque chose que nous pouvons anticiper de la part de l’acteur.

Lift devrait être diffusé sur Netflix en janvier 2024.