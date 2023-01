Netflix dévoile les nouveaux films qui sortiront en 2023 sur sa plateforme

la plateforme de Netflix vient de révéler une vidéo avec des courts métrages des films à venir qui sortiront tout au long de 2023, montrant la première des livraisons avec les acteurs Idris Elbé Oui Chris Hemsworth.

Le service de streaming vient de révéler les dates de sortie et les clips de plusieurs de ses films les plus attendus, dont »Extraction 2 », »Luther: Le Soleil Déchu », »Ils ont cloné Tyrone », »Cœur de pierre » avec gal gadot Y »demoiselle » avec la participation de Millie Bobby Brown.

De la même manière, les premières images de »lune rebelle », le prochain film du réalisateur zack snyder Il arrivera en exclusivité Netflix.

» Extraction 2 » verra Hemsworth revenir en tant que mercenaire Tyler Rake, avec le premier film d’action qui sortira en 2020. Ici, Rake aura une nouvelle mission : pénétrer dans une prison impénétrable et sauver la famille battue d’un Géorgien impitoyable. bandit.

»Luther: The Fallen Sun » suivra Idris Elba dans le rôle du détective John Luther, poursuivant l’histoire de la série de la BBC, diffusée de 2010 à 2019. Lorsqu’un terrifiant tueur en série commence à terroriser Londres, Luther décide de s’échapper de la prison terminer le travail par tous les moyens nécessaires.

Ailleurs, l’acteur John Boyega jouera aux côtés de Jamie Foxx et Teyonah Parris dans « Ils ont cloné Tyron », une aventure mystérieuse à venir qui suit un trio improbable poursuivant un complot gouvernemental infâme après une série d’événements macabres.

L’actrice Gal Gadot jouera dans « Heart of Stone », où elle jouera Rachel Stone, « la seule femme qui se dresse entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux ». Le film mettra également en vedette Jamie Dornan, décrit comme une aventure d’action « extrêmement épique ».

Enfin, l’un des derniers grands films à sortir sur Netflix en 2023 est »Damsel », avec l’actrice de »Stranger Things » et »Enola Holmes », Millie Bobbie Brown. Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

« Une demoiselle dévouée accepte d’épouser un beau prince, seulement pour découvrir que la famille royale l’a recrutée en sacrifice pour rembourser une ancienne dette. Jetée dans une grotte avec un dragon cracheur de feu, elle doit compter sur son intelligence et sa volonté. survivre. » ‘.

»Luther : The Fallen Sun » sera diffusé sur Netflix le 10 mars, suivi de »Extraction 2 » le 16 juin, »Ils ont cloné Tyrone » le 21 juillet, »Heart of Stone » le 11 août et » Demoiselle » le 13 octobre.