Netflix dévoile le premier aperçu du film DreamWorks Orion and the Dark

Un premier aperçu du nouveau film DreamWorks Animation a été révélé Orion et les ténèbres. Arrivé sur Netflix en 2024, le film a été annoncé mardi au Festival d’animation d’Annecy. Trois premières images du film d’animation ont également été dévoilées, l’une vue ci-dessus et les deux autres ci-dessous.





Orion et les ténèbres est basé sur le livre d’Emma Yarlett. Le film est écrit par Charlie Kaufman (Soleil éternel de l’esprit impeccable, Être John Malkovich) et réalisé par Sean Charmatz. Peter McCown produit, tandis que Walt Dohrn et Bonnie Arnold sont producteurs exécutifs. DreamWorks Animation est le studio derrière le projet.

Un synopsis officiel a également été publié pour Orion et les ténèbreset c’est comme suit :

Orion ressemble beaucoup à votre enfant d’école primaire moyen – timide, sans prétention, nourrissant un béguin secret. Mais sous son extérieur apparemment normal, Orion est une boule d’anxiété adolescente, complètement consumée par les peurs irrationnelles des abeilles, des chiens, de l’océan, des ondes de téléphone portable, des clowns de gouttière meurtriers et même de la chute d’une falaise. Mais de toutes ses peurs, la chose dont il a le plus peur est celle à laquelle il est confronté chaque nuit : l’obscurité. Ainsi, lorsque l’incarnation littérale de sa pire peur lui rend visite, Dark emmène Orion dans un tour du monde en montagnes russes pour prouver qu’il n’y a rien à craindre la nuit. Alors que le couple improbable se rapproche, Orion doit décider s’il peut apprendre à accepter l’inconnu – arrêter de laisser la peur contrôler sa vie et enfin embrasser la joie de vivre.

Orion et les étoiles noires Jacob Tremblay et Paul Walter Hauser

Netflix

Orion et les ténèbres mettra en vedette la voix de Jacob Tremblay, qui interprète Flounder dans le remake en direct de Disney de La petite Sirène, comme la voix d’Orion. Paul Walter Hauser (Cobra Kaï, Richard Jewel) partage la vedette en tant que voix de Dark. Aucun autre membre de la distribution du film n’a encore été annoncé.

« J’ai définitivement un faible pour la nuit, n’est-ce pas ? Mon père est un astronome passionné, et je me souviens qu’enfant, on m’a montré à travers divers télescopes étranges et merveilleux la beauté du ciel nocturne, les étoiles, la lune et le planètes », a déclaré l’auteure originale Emma Yarlett à propos de l’inspiration derrière Orion et les ténèbres. « C’est étrange de réaliser à quel point cela m’a inconsciemment impacté. Chaque fois que je lève les yeux vers le ciel nocturne, sans hésitation, je repère toujours autant de constellations que possible, en commençant toujours par Orion bien sûr ! »

L’auteur a ajouté: « Je n’ai jamais vraiment eu peur de l’obscurité, j’ai toujours eu plus peur de la façon dont les belles choses peuvent devenir terrifiantes quand il fait noir. Quand j’étais enfant, pour une raison inconnue, mes parents avaient deux vies des ours en peluche de grande taille qui étaient assis sur un canapé dans la chambre d’amis de notre maison (bizarre !) Le jour, ils ne me dérangeaient pas tellement, mais quand il faisait nuit et que je devais passer devant eux pour aller aux toilettes… c’était terrifiant ! »

Orion et les ténèbres sortira sur Netflix en 2024.