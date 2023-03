Netflix dévoile le premier aperçu du film d’aventure fantastique Chupa

Netflix a dévoilé notre premier regard sur Chupa, un nouveau film sur un garçon qui se lie d’amitié avec un bébé chupacabra. L’histoire reprend lorsque l’adolescent rend visite à sa famille au Mexique lorsqu’il rencontre la créature mythique qui se cache dans le hangar de son grand-père. Parce qu’il y en a d’autres qui souhaitent capturer le chupcacabra (qu’il nomme « Chupa ») à des fins néfastes, le garçon et ses cousins ​​doivent travailler ensemble pour sauver l’animal tout en se lançant dans « l’aventure d’une vie ». Le film sera officiellement présenté en première sur Netflix le 7 avril 2023.





« Notre objectif était de créer une créature incroyablement mignonne basée sur une légende terrifiante », a déclaré le réalisateur Jonás Cuarón à propos de l’objectif du film, via Tudum. « La créature mythique a été décrite comme un chien sans poils avec des ailes et des dents acérées. Chupa est poilu et incroyablement mignon.

À propos de l’inspiration pour faire le film, le réalisateur a ajouté : « J’étais un petit enfant quand la légende a commencé. Quand l’idée est venue de tourner [the myth] sur sa tête et l’utilisant pour raconter une aventure familiale, j’ai tout de suite été enthousiasmé. J’ai toujours été un grand fan de HE et je crois que des histoires comme celle-là sont si puissantes parce qu’elles jouent sur l’idée que les enfants sont mal compris par les adultes. Chupa est peut-être un monstre, mais il est le seul à vraiment comprendre ce que traverse Alex. Le lien entre un garçon et une créature est si pur, comme avec un animal de compagnie, qu’il transcende le langage.





Christian Slater joue un rôle clé dans Chupa

Netflix

Cuaron dirige Chupa utilisant un scénario de Sean Kennedy Moore, Joe Barnathan et Marcus Rinehart; Brendan Bellomo a contribué à l’histoire. Il est produit par Chris Columbus, Mark Radcliffe et Michael Barnathan, tandis que les producteurs exécutifs incluent Bellomo, G. Mac Brown et Anna Barnathan Barry.

Chupa caractéristiques chrétien slater dans un rôle clé, et l’une des images de premier regard, vue ci-dessus, le révèle dans le film. Chupa met également en vedette Demián Bichir, Evan Whitten, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena et Julio Cesar Cedillo. Vous pouvez voir le synopsis officiel du film ci-dessous.

Le timide Alex (Evan Whitten), 13 ans, s’envole de Kansas City vers le Mexique pour rencontrer sa famille élargie pour la première fois. Il y rencontre son grand-père et ancien champion de lucha libre Chava (Demián Bichir), son cousin énergique et obsédé par la lutte Memo (Nickolas Verdugo) et sa cousine intrépide et branchée Luna (Ashley Ciarra). Mais juste au moment où Alex commence à prendre ses repères, il découvre une créature mythique vivant sous le hangar de son grand-père : un jeune chupacabra, qu’il reconnaît dans les histoires du redoutable chupacabra adulte, légendaire pour se nourrir du bétail des agriculteurs. Alex apprend bientôt que son nouvel ami « Chupa » a une histoire secrète avec sa famille, et que le scientifique obstiné et dangereux Richard Quinn (Christian Slater) chasse la créature incomprise pour essayer d’exploiter ses pouvoirs. Pour protéger Chupa d’un danger imminent, Alex se lance dans l’aventure de sa vie, une aventure qui poussera les liens de sa nouvelle famille au bord du gouffre et lui rappellera que les fardeaux de la vie sont plus légers lorsque vous n’avez pas à les porter seul.

Chupa commencera à diffuser sur Netflix le 7 avril 2023. Une sortie de bande-annonce devrait bientôt arriver.