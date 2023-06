Netflix dévoile la tenue One Piece Live-Action de Luffy

Netflix se lance dans une aventure passionnante avec une prise de vue en direct Une pièce. Les fans du monde entier attendaient avec impatience tout aperçu de cette nouvelle interprétation. Netflix a enfin levé l’ancre en dévoilant en avant-première la tenue iconique de Monkey D. Luffy. Le pirate fougueux et caoutchouteux en quête du trésor ultime.





Il est essentiel de noter que la tenue reste fidèle à l’original, avec le chapeau de paille signature de Luffy, un gilet rouge et un short bleu. Cependant, les puristes pourraient froncer les sourcils au changement subtil de Luffy échangeant ses sandales contre des chaussures. Ce premier regard a été capturé par un utilisateur de Twitter lors de l’événement mondial Tudum de Netflix au Brésil, et il a certainement créé des vagues parmi les fans selon CBR.

Mais l’excitation ne s’arrête pas à la tenue vestimentaire de Luffy. Netflix a précédemment dévoilé sa conception du Going Merry, le navire de l’équipage du chapeau de paille pour leurs escapades cape et épée dans la saga East Blue. Le navire a été recréé avec le souci du détail, avec la figure de proue du mouton, le fusil de poursuite et le drapeau Jolly Roger du chapeau de paille hissé haut sur le mât. L’affiche taquine avec la phrase « Les pirates arrivent », ce qui, sans aucun doute, fait frissonner les fans. Un examen plus approfondi du chapeau de paille de Luffy et du drapeau peint à la main a également été partagé avec les fans en mai.





Eiichiro Oda et des acteurs talentueux préparent la série pour un voyage épique

Les fans ont de grands espoirs pour la série à venir car Eiichiro Oda sera à la tête de cette collaboration. Netflix s’est engagé à ne pas diffuser la série tant qu’elle n’aura pas obtenu le sceau d’approbation convoité d’Oda, ce qui est rassurant. Il convient de mentionner que la haute mer de l’adaptation hollywoodienne est perfide et que des rumeurs avaient circulé sur le chavirement de la série lors de sa première projection de test d’audience. Cependant, ces rumeurs ont été sabordées par Greg Werner, un consultant officiel de la franchise.

Iñaki Godoy en tant que Monkey D. Luffy, Mackenyu en tant que Roronoa Zoro, Emily Rudd en tant que Nami et Jacob Romero Gibson en tant qu’Usopp sont au cœur du casting des pirates du chapeau de paille. Le casting de soutien comprend également Peter Gadiot en tant que pirate inspirant « Red-Haired » Shanks, Morgan Davies en tant que Koby, Ilia Isorelýs Paulino en tant que Iron Mace Alvida des Alvida Pirates, et Jeff Ward fera rire et haleter les fans en tant que tristement célèbre Buggy the Star. Clown.

Alors que l’émission devrait démarrer en 2023, le personnel de l’émission est ravi que les fans découvrent l’adaptation en direct d’histoires chères. Le showrunner et producteur exécutif, Matt Owens, pense avoir l’a fait sortir du parc avec leur interprétation de moments emblématiques, citant en particulier l’émotion de Nami Aide-moi de l’arc d’Arlong Park​​.

Le vent est dans les voiles pour cette adaptation Netflix de Une pièce. Avec un casting prometteur, l’implication du créateur et ce qui semble être un véritable respect pour le matériel source, cette série pourrait bien trouver le trésor qu’elle recherche dans le cœur des anciens et des nouveaux fans.