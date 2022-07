Netflix dévoile deux nouveaux extraits de The Dragon Prince au SDCC

Début juin, Netflix a dévoilé un teaser pour le prochain chapitre tant attendu de Le prince-dragon. Le teaser, intitulé Le Prince Dragon : Le Mystère d’Aaravos, a donné peu d’informations sur ce qui était en magasin. Au cours du week-end du San Diego Comic-Con, cependant, le public a eu droit non pas à un, mais à deux nouveaux clips pour nous donner un avant-goût de ce qui nous attend ! Jetons un coup d’œil au premier clip et au synopsis.

Deux ans se sont écoulés depuis la bataille de Storm Spire. Claudia, sous la direction d’Aaravos, a réussi à ressusciter son père, Viren. Pendant ce temps, Callum – maintenant le Haut Mage de Katolis – contemple une ancienne relique découverte dans les appartements de son prédécesseur.

Le premier teaser reprend là où la dernière saison s’est arrêtée. Viren se réveille dans un lieu inconnu, ressuscité d’entre les morts par sa fille, Claudia. Claudia lui dit que son « amie chenille effrayante » s’est transformée en un grand cocon. Claudia réaffirme à son père que deux ans se sont écoulés depuis la bataille décisive au Storm Spire. Nous voyons ensuite le titre du chapitre, Livre 4 : Terre, Chapitre 1 : Renaissance.

FILM VIDÉO DU JOUR

La caméra s’estompe dans le château de Katolis et nous voyons le premier de nos vieux amis. Callum, a un peu grandi au cours des deux dernières années et porte désormais le titre de grand mage. Il étudie le miroir magique qui tenait autrefois Aaravos au cours des saisons précédentes, jusqu’à ce qu’un garde l’interrompe. Nous apprenons que certaines choses ne changent jamais, Callum a peut-être un peu grandi, mais il est toujours aussi maladroit que jamais. C’est là que le clip se termine, au suivant !

Après leurs retrouvailles dramatiques, Claudia présente Viren à l’elfe Earthblood énergique et empathique, Terry… qui se trouve également être son nouveau petit ami.

Ce clip nous ramène à Viren et Claudia, mais c’est d’un ton moins sinistre ! Claudia nous fait savoir qu’elle n’a pas passé toutes ces deux années dans la grotte. Il s’avère qu’elle est sortie et qu’elle a trouvé un petit ami dans le processus. Le nouveau personnage est le charismatique elfe de la terre, Terry (exprimé par Benjamin Callin). Viren ne semble pas impressionné par le nouveau venu, mais Claudia et Terry semblent tous deux inconscients de son attitude distante.





Quelle est la prochaine étape pour Xadia ?

Netflix

Alors que les clips en question laissent encore beaucoup de points d’intrigue en l’air, il y a encore pas mal de notes sur lesquelles réfléchir grâce à ces clips. D’une part, Callum et Ezra ont clairement été occupés depuis la bataille de Storm Spire. Après avoir appris le décès de son père dans le Livre 2 : Ciel, le jeune prince Ezran prend le trône en tant que roi, descendant un arc séparé pendant que Callum et Rayla rendent le prince dragon Zym à sa mère. Finalement, il retrouve son frère et ses amis à la bataille de Storm Spire pour voir Zym retrouver sa mère.

Depuis le retour de Zym, et la paix établie entre les elfes et les humains, il y a forcément des cahots dans le processus. Viren et Claudia en sont des exemples clairs. Alors que certains humains sont prêts à établir une nouvelle amitié avec les elfes, d’autres ne sont pas si prêts. Ce sera peut-être le nouveau rôle de Rayla dans cette saison et pourquoi nous ne l’avons pas encore vue, ni Ezran. C’est probablement une prédiction sûre que les luttes pour se débarrasser des préjugés déjà établis seront un thème dans le prochain chapitre de Le prince-dragonet peut-être que le réveil d’Aaravos sera ce qui les réunira vraiment tous.