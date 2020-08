Netflix: désactivé pendant "Je ne suis pas d’accord avec ça" après une seule saison

Les fans de la série Netflix “Je ne suis pas d’accord avec ça” doivent maintenant être très forts: le service de streaming a officiellement retiré la fiche et ne continuera pas le drame étrange. Après seulement une saison – et malgré la fin du cliffhanger désagréable.

Date limite signalée pour la première fois sur l’annulation. En conséquence, il n’y aura pas de deuxième saison de “Je ne suis pas d’accord avec ça”. Dans ce document, Sophia Lillis (Beverly Marsh des films “It”) joue la jeune Sydney Novak, qui a des compétences télékinésiques et, pour aggraver les choses, doit faire face à la confusion de son adolescence.

Et tout cela à cause de COVID

La série étrange était très populaire auprès des fans et des critiques – donc ce n’était pas à cause de mauvaises relations publiques. Au contraire, les conditions de production difficiles au vu de la crise du COVID étaient la raison pour simplement mettre fin à «Je ne suis pas d’accord avec ça» sans cérémonie.

Particulièrement ennuyeux car la première et donc aussi la dernière saison s’est terminée par un cliffhanger qui promettait une histoire encore plus complexe – et plus sanglante. Reste à voir si Syd succombera à son côté obscur.

Juste des séries de binge-watch?

De nombreux fans se sentent offensés d’avoir soutenu “I Am Not Okay With This” depuis son lancement en février. Beaucoup sont maintenant de plus en plus mécontents de la politique de publication de Netflix. De plus en plus d’utilisateurs annoncent qu’ils veulent seulement détourner le regard de la série terminée en une seule fois, au lieu de trembler de saison en saison.