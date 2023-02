Netflix : des films similaires à « You », le succès de Jonah Hill et Eddie Murphy

in

NETFLIX

Si vous avez apprécié la comédie romantique à succès, vous devez découvrir ces autres productions très similaires. Ils font tous partie du catalogue Netflix et allient amour et humour !

©Netflix« You », le succès de Jonah Hill et Eddie Murphy.

Un nouveau film avec Jonah Hill et Eddie Murphy j’arrive à Netflix. Il s’agit de Vous, une comédie romantique dans laquelle deux millenials d’horizons très différents mais vivant à Los Angeles tombent profondément amoureux. Le défi viendra quand ils devront rencontrer leurs parents respectifs. Si vous avez aimé le film, nous vous suggérons ici autres films très similaires que tu vas adorer

+ Films similaires à « You » sur Netflix

– Marie est en grec

Créé en 2002, se marier c’est en grec C’est devenu un classique des comédies romantiques. Dirigée par Joël Zwick et mettant en vedette Nia Vardalos et John Corbett, raconte l’histoire d’une jeune femme grecque célibataire nommée Taula Portokalos. Tout bascule lorsqu’elle tombe amoureuse d’un bel homme qui n’a qu’un défaut : il n’est pas grec. Les différences culturelles vous rappelleront Vous.

– La famille parfaite

L’une des sorties les plus marquantes de 2022 sur Netflix était La famille parfaite. Le film avec Belén Rueda et José Coronado est réalisé par Arantxa Echevarria et présente Lucía, une femme intriguée par la famille très particulière de la petite amie de son fils. Ce que vous ne savez pas encore, c’est l’impact qu’ils auront sur votre vie.

– La pire semaine

Si vous avez aimé l’humour de Jonah Hill et Eddie Murphy dans Vous, Netflix a une comédie tout aussi optimiste. Avec Adam Sandler et Chris Rock à la barre, vous pourrez voir pire semaine. lancée en 2018 avec Robert Smigel Dans le fauteuil du réalisateur, il montre deux hommes qui ne sont pas d’accord sur le mariage de leurs enfants et qui ne peuvent pas rester calmes pendant la situation délicate.

– peut-être pour toujours

Dans la même lignée des affrontements culturels, Netflix a un autre film incontournable dans son catalogue. Il s’agit de peut-être pour toujoursle film de Nahnatchka Khan avec Ali Wong et Randall Park. La production de 2019 montre le chef Sasha et le musicien Marcus, qui ne se sont pas vus depuis 15 ans mais sont toujours amoureux. Le conflit? Leurs univers sont trop différents.

