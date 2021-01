Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés au quatrième trimestre et a ajouté 8,5 millions d’abonnés entre octobre et décembre 2020

20 janv.2021 17:03:20 IST

Le service de streaming vidéo de Netflix a dépassé les 200 millions d’abonnés pour la première fois alors que sa gamme croissante de séries télévisées et de films continue de captiver les personnes coincées chez elles pendant la bataille en cours contre la pandémie. Le jalon des abonnés a mis en évidence les résultats du quatrième trimestre de Netflix publiés mardi. Le service a ajouté 8,5 millions d’abonnés supplémentaires au cours de la période d’octobre à décembre, couronnant la plus grande année de Netflix depuis sa création en tant que service de DVD par courrier électronique en 1997. Netflix a terminé l’année avec près de 204 millions d’abonnés dans le monde.

Les gains du quatrième trimestre ont facilement dépassé les projections d’environ 6 millions d’abonnés supplémentaires projetés par la propre direction de Netflix et les analystes de Wall Street, alors même que la société a commencé à déployer des augmentations de prix de 8 à 13% dans l’action américaine de Netflix, qui a bondi de plus de 12 pour cent des échanges prolongés après la publication des derniers numéros d’abonnés.

Après avoir bouleversé l’industrie de la location de DVD, Netflix a introduit le concept alors révolutionnaire de diffusion en continu d’émissions de télévision et de films il y a 14 ans. À cette époque, son service ne comptait que 6 millions d’abonnés.

Le service de streaming a commencé à se développer rapidement il y a sept ans, lorsque Netflix a commencé à produire ses propres émissions et a accéléré une expansion mondiale qui couvre désormais plus de 190 pays. Depuis le lancement en février 2013 de sa première série originale, «House of Cards», Netflix a attiré plus de 170 millions d’abonnés supplémentaires.

Netflix a gagné 37 millions d’abonnés supplémentaires l’année dernière, soit une augmentation de 22% par rapport à 2019. Son stock s’est encore mieux comporté, augmentant de 67% l’année dernière. La société de Los Gatos, en Californie, affiche désormais une valeur marchande de plus de 220 milliards de dollars.

Malgré tout son succès, Netflix est toujours confronté à des défis dans les années à venir de la part d’une multitude de rivaux aux poches profondes, avec peut-être le plus formidable posé par une société de divertissement plus expérimentée et encore plus grande: Walt Disney Co.

Après avoir décidé de cesser d’octroyer la licence de sa bibliothèque à Netflix, Disney a lancé son propre service de streaming vidéo il y a 14 mois. Le service, Disney Plus, s’est avéré beaucoup plus populaire que quiconque ne l’imaginait, accumulant près de 90 millions d’abonnés au cours de sa première année, encourageant la direction de l’entreprise à prédire qu’elle comptera jusqu’à 260 millions d’abonnés à un moment donné en 2024.

«C’est très impressionnant ce que Disney a fait», a déclaré le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, lors d’une discussion vidéo mardi avec des investisseurs. «Cela nous incite à augmenter notre effectif et à augmenter notre production de contenu.»

Pour fidéliser et attirer les abonnés, Netflix avait déjà dépensé tellement d’argent en programmation originale que l’entreprise finit généralement par dépenser plus d’argent que ses services vidéo n’apportent de ses abonnés, bien qu’elle soit restée rentable selon les normes comptables autorisées dans le divertissement. industrie.

La société a gagné 542,2 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 6,64 milliards de dollars au quatrième trimestre, une marge bénéficiaire relativement faible.

Mais Netflix a finalement cessé de brûler de l’argent l’an dernier, en grande partie parce que les restrictions gouvernementales imposées pendant la pandémie ont limité la production de programmes. Netflix a affiché un flux de trésorerie positif de 1,9 milliard de dollars en 2020, la première fois que la société n’a pas eu de flux de trésorerie négatif pendant une année entière depuis 2011.

Dans une autre percée, Netflix a prédit qu’il n’aura plus besoin de lever des fonds supplémentaires auprès des prêteurs pour aider à financer son budget de programmation d’origine. La société a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à subir le même épuisement de son argent que pendant la majeure partie de la dernière décennie, même si elle accélère à nouveau la production de sa programmation originale et se prépare à sortir au moins un film original par semaine le. son service tout au long de cette année.

