Netflix défie DOTA: les fans de Dragon’s Blood au jeu à boire Nude Davion

Netflix a officiellement jeté le gant. Les services de streaming ne pensent pas que vous arriverez à la fin de DOTA: Dragon’s Blood si vous prenez un verre à chaque fois que Davion se déshabille. Ils ont lancé ce défi intéressant et unique sur Twitter. Tenez compte de leur avertissement, ce mec d’anime se déshabille beaucoup.

si vous prenez un verre à chaque fois que Davion se déshabille dans DOTA: Dragon’s Blood, vous risquez de ne pas vous rendre au dernier épisode pic.twitter.com/ycJV5pAUcq – NX (@NXOnNetflix) 9 avril 2021

Saison 1 de Dota: Sang du dragon est maintenant diffusé dans son intégralité sur Netflix. L’application de streaming a trouvé un moyen amusant de promouvoir l’émission, qui présente sa propre quantité d’imprégnation dans le délicieux nectar du diable. Le spectacle apporte tout ce que les fans du genre épée et sorcellerie aiment, y compris beaucoup de temps pour ses personnages principaux. Il y a des dragons, des chevaliers et beaucoup de coffres nus à faire le tour.

En plus du défi de boire défini par le compte Twitter @NXOnNetflix, le service de streaming a également fourni une compilation vidéo qui compte à rebours toutes les fois où Dragon Knight Davion a enlevé ses vêtements d’extérieur médiévaux. Qu’il s’agisse d’une de ses amantes ou qu’il se transforme en sa forme de dragon connue, cette vidéo a tout pour plaire.

Davion se déshabille 15 fois au cours de Dota: Sang du dragon saison un. Selon ce que vous buvez, le spectacle possède le pouvoir de vous faire tomber par terre. 15 plans, et vous n’arrivez certainement pas à la fin de cette série animée. 15 bières? douteux. 15 Mountain Dews pourrait vous trouver rampant au plafond, mais peut-être serez-vous réveillé au moment où ces derniers moments se dérouleront. Et tout cela suppose que vous prenez des boissons complètes, et pas seulement 15 hirondelles. Tout le monde peut y parvenir.

Basé sur le jeu vidéo MOBA Dota 2, Dota: Sang du dragon suit le célèbre Dragon Knight Davion alors qu’il est impliqué dans des événements beaucoup plus importants qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer. Davion rejoint un groupe de compagnons pour combattre le démon Terrorblade, dans l’espoir de mettre fin à son massacre de dragon. Dragon Knight Davion a fusionné avec un puissant dragon pour se transformer en un dragon hybride surhumain. Mais tout comme les effets d’un trop grand nombre de coups de tequila, la transformation efface souvent la mémoire de Davion et déchire ses vêtements, le laissant tout nu. Au cours de son voyage, Davion obtient finalement une armure capable de se transformer avec lui.

Ashley Edward Miller est showrunner et producteur exécutif de DOTA: Sang du dragon. L’animation vient de MIR. Ryu Ki Hyun est co-producteur exécutif. Il y a huit épisodes au total à diffuser avec votre consommation excessive d’alcool en ce moment sur Netflix.

