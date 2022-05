Netflix débourse 50 millions de dollars pour le prochain film Pain Hustlers de David Yates

Netflix a acquis Bêtes fantastiques prochain film du réalisateur David Yates, Aventuriers de la douleur, pour la somme faramineuse de 50 millions de dollars. Emily Blunt est attachée à la vedette du film, qui est décrit comme une comédie dramatique complotiste, d’un ton similaire à agitation américaine, Le grand courtet le loup de Wall Street.

Le synopsis de l’intrigue pour Aventuriers de la douleur (via la date limite) se lit comme suit :

« Le film est centré sur Liza Drake (Blunt), une décrocheuse du secondaire rêvant d’une vie meilleure pour elle et sa jeune fille, qui décroche un emploi dans une start-up pharmaceutique défaillante dans un centre commercial jaunissant du centre de la Floride. Le charme de Liza , ses tripes et sa motivation propulsent l’entreprise et elle dans la grande vie, où elle se retrouve bientôt au centre d’un complot criminel aux conséquences mortelles. »

Bien que Les arnaqueurs de la douleur La prémisse est assez intrigante, le film vaut-il vraiment 50 millions de dollars ? Apparemment, Netflix le pense. Aventuriers de la douleur est le premier accord majeur de Netflix sur le marché du film de Cannes, et la société semble confiante dans les chances de succès du drame policier.

Fait intéressant, cette nouvelle intervient au milieu de rapports selon lesquels Netflix serait confronté à des problèmes financiers en raison de dépenses excessives en contenu. Il y a quelques jours à peine, le streamer a licencié plus de 150 employés pour contrer la baisse du nombre d’abonnés et le ralentissement de la croissance des revenus. Et la semaine dernière, Netflix a publié de nouvelles directives pour le personnel, les exhortant à dépenser judicieusement l’argent des consommateurs et à quitter l’entreprise s’ils trouvent le contenu offensant.

Il est clair que la liberté laissée par Netflix à ses employés a nui à la croissance de l’entreprise, et elle essaie maintenant de prendre de meilleures décisions créatives à long terme. Netflix fait également face à un recours collectif pour des raisons similaires – tromper les actionnaires sur la croissance des abonnés.

Au milieu de tant de revers et de tollé des fans à propos des annulations fréquentes d’émissions de télévision, si Netflix est prêt à verser 50 millions de dollars pour une comédie policière exclusive en streaming comme Aventuriers de la douleur, alors le film doit être quelque chose de vraiment spécial.

Aventuriers de la douleur est écrit par l’auteur acclamé Wells Tower. Lawrence Gray produit le film par le biais de ses productions Grey Matter avec David Yates et Wychwood Pictures d’Yvonne Walcott Yates. Aventuriers de la douleur n’a pas encore de date de sortie mais commencera la production fin août.

Aventuriers de la douleur devrait tourner en août et David Yates pourrait être occupé en post-production jusqu’à l’année prochaine. Quel impact cela aura-t-il sur Warner Bros.’ Monde magique des plans? Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est sorti en avril avec des critiques mitigées et massivement sous-performé au box-office. WB a précédemment déclaré que les plans des deux derniers films de la Bêtes fantastiques la série dépendra de la réception de Les secrets de Dumbledore. Et avec David Yates passant à d’autres projets après avoir été avec le studio depuis 2007, il est évident que WB reconsidère son Monde magique univers.





Mais cela ne signifie pas que la franchise est morte. Les fans seraient ravis de savoir que le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, cherche à faire plus Harry Potter contenu pour HBO Max. Selon le récent rapport du Wall Street Journal, Zaslav rencontrera l’auteur controversé JK Rowling pour discuter plus avant de la question. Espérons que Yates reviendra pour au moins un dernier film pour conclure de manière satisfaisante le Bêtes fantastiques séries.

Quant à Emily Blunt, elle apparaîtra ensuite aux côtés de Cillian Murphy dans le thriller d’époque de Christopher Nolan. Oppenheimer. Elle est également en pourparlers pour revenir en Croisière dans la jungle 2 et Un endroit calme 3.





