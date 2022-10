Netflix : Dahmer atteint les 300 millions d’heures vues et c’est un record

Netflix

DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story avec Evan Peters est devenu l’une des séries originales Netflix les plus réussies.

©IMDBDahmer

DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer suit les alternatives dans la vie de ce dangereux criminel qui, entre 1978 et 1991, a brutalement assassiné dix-sept personnes. la série de Netflix explore la nature de ces crimes inadmissibles en mettant l’accent sur leurs victimes et les communautés touchées par le racisme systémique et l’échec de la police à traquer cet homme qui a été l’un des tueurs en série les plus cruels d’Amérique pendant plus de 10 ans face à l’inefficacité des autorités.

la série de Netflix est le fruit de l’imagination de Ian Brennan et Ryan Murphy (Glee, American Horror Story: Murder House) et mettant en vedette Evan Peters (X-Men: Days of Future Past). Il a été créé le 21 septembre et rencontre un succès retentissant. Le récit des meurtres du tueur en série Jeffrey Dahmer du point de vue de ses victimes est un phénomène de masse dans Le géant du streaming.

Les numéros de DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer indiquent que c’est tout un record pour Netflix devenant ainsi la neuvième série anglophone la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Rien de mal! Cette émission télévisée dérangeante basée sur des faits réels a révolutionné les abonnés de Le N rouge. Bien que le critique se soit spécialisé dans Tomates pourries attribue un maigre 50%, le grand public semble avoir sa propre opinion avec une solide acceptation de 85%.

Dahmer a une réception spectaculaire

Dahmer a rapidement piétiné le contenu de Netflix parce que selon un rapport de IndieWire, les chiffres récemment publiés ont montré que le drame policier avait atteint 299,84 millions d’heures vues au cours de sa première semaine de disponibilité. Cela en fait la deuxième série en anglais la plus regardée en une semaine, derrière seulement la quatrième saison de choses étranges qui est l’un des contenus les plus importants du géant du streaming.

DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer C’est une tendance dans les réseaux sociaux et les gens ont célébré avec enthousiasme l’interprétation troublante du tueur en série qu’il a réussi à réaliser Evan Petersun jeune acteur avec une solide filmographie qui a un bel avenir dans l’industrie cinématographique hollywoodienne et qui tirera sûrement un gros coup de pouce de ce travail.

Peters a dit à propos de cette interprétation parlant avec Netflix: « Je suis allé sur YouTube et j’ai vu l’interview de Stone Phillips, je l’ai regardée, puis je suis allé aux biographies. J’ai également lu les rapports de police et ses aveux. J’ai trouvé un audio sur YouTube qui ressemblait à une interview psychologique et son discours est tout à fait sincère et normal.. L’acteur a ajouté : « Honnêtement, j’avais très peur de tout ce qu’il faisait et de devoir y entrer et le recréer. C’est absolument l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites dans ma vie. ».

