Netflix crée une bourse en l’honneur de Chadwick Boseman

En août 2020, le monde de la formation a été choqué par le décès de l’acteur afro-américain Chadwick Boseman, mondialement connu pour sa participation au MCU dans le rôle de Black Panther. Cette même année, Netflix avait préparé la première des deux derniers films que Boseman a tournés avant sa mort d’un cancer du côlon, une maladie dont il s’est occupé en privé pendant plus de quatre ans.

Boseman, qui a étudié à la Howard University School of Arts, recevra une bourse en son honneur, qui est le résultat d’une nouvelle alliance entre l’établissement d’enseignement et les dirigeants de Netflix pour célébrer les contributions qu’il a apportées au cours de sa carrière d’acteur.

Wayne AI Frederick, président de l’Université Howard, a fait part, dans une déclaration, de sa gratitude pour la création de cette nouvelle bourse, qui a été nommée « la bourse commémorative Chadwick A. Boseman ». « Cette bourse représente l’amour de Chadwick pour Howard, sa passion pour la narration et son désir de soutenir les futures générations d’étudiants de Howard », a-t-il noté (via Deadline).

La bourse a été soutenue par Simone Ledward Boseman, épouse de Chadwick sous le parrainage de Netflix avec un total de 5,4 millions de dollars, en se concentrant sur « les étudiants qui illustrent des capacités exceptionnelles dans les arts, rappelant Boseman, et qui démontrent un besoin financier », avec un contenant dans chaque classe générationnelle au début de l’automne 2021, distribué aux nouveaux élèves annuellement.

Simone Ledward Boseman a indiqué qu’elle espérait soutenir au mieux les étudiants en supprimant l’obstacle financier dans leur éducation. « Cet effort représente le dévouement de Chad pour son travail, sa compassion pour les autres et son désir de soutenir les futurs conteurs. »

À travers leur déclaration, ils ont remercié Ted Sarandos, Scott Stuber et la « famille Netflix » pour avoir fait cet investissement dans l’éducation des futurs boursiers et pour l’engagement que cela signifie de continuer à représenter l’héritage de Chadwick Boseman en récompensant des valeurs telles que respect. , empathie, excellence, leadership et passion pour les arts.

La bourse commémorative Chadwick A. Boseman a déjà nommé ses premiers boursiers : Sarah Long, étudiante de première année en théâtre musical, Shawn Smith, étudiante en art dramatique, Janee Ferguson, étudiante en administration des arts du théâtre et en danse senior Deirdre Dunkin.