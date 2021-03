Netflix crée son propre TikTok: un flux de courtes vidéos de ses comédies les plus populaires

Le format TikTok a imprégné la technologie mobile. Vidéos courtes avec défilement vertical et automatique C’est une formule qui convainc et maintient les utilisateurs dans une application plus longtemps. Instagram ou YouTube font partie de ceux qui ont copié le format, maintenant Netflix se joint à «Fast Laughs».





Comme indiqué, la fonctionnalité apparaîtra sous la forme d’un onglet supplémentaire dans l’application mobile Netflix. Lors de la saisie, les vidéos seront affichées dans un format vertical qui sera petits courts métrages des comédies Netflix. Ces courts métrages peuvent être non seulement des séries mais aussi des monologues par exemple.

L’idée principale derrière cela est inciter l’utilisateur à consommer et afficher plus de catalogue Netflix. Par conséquent, à côté de chaque vidéo, il y a une série de boutons pour enregistrer le titre dans la liste de l’utilisateur ou le lire directement, en plus de pouvoir partager le court métrage ou rire.

Ce qui est certain, c’est que Netflix expérimentait déjà cette idée depuis l’année dernière. La fonctionnalité est apparue pour certains utilisateurs de test, mais elle atteint désormais officiellement tous les utilisateurs via l’application iOS. D’autre part, il convient de noter qu’il a son propre onglet dans la barre inférieure à côté de «Accueil», «Prochainement» et «Téléchargements». Autrement dit, ce n’est pas une fonction temporaire.

Expériences Netflix

Ce Netflix TikTok n’est pas le premier idée qu’ils ont tirée d’autres réseaux sociaux, plates-formes ou outils technologiques. Ils ont précédemment mis en œuvre histoires Similaire à ceux d’Instagram, plus considéré comme pervisualziaciones comme une bande-annonce pour les titres de son catalogue. Ils ont également testé le style de livre audio en utilisant des titres uniquement audio.

D’autres caractéristiques plus techniques sont, par exemple, l’inclusion d’une minuterie, les reproductions à différentes vitesses, les reproductions aléatoires ou le téléchargement automatique des titres recommandés.

