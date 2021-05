Netflix coupe sa relation avec les «  Golden Globes  » en raison de problèmes d’inclusion

La Hollywood Foreign Press Association, le groupe chargé de mettre sur pied et d’organiser les Golden Globe Awards annuels, s’est retrouvé au milieu d’une controverse sur l’initiative de devenir un groupe plus inclusif. Ceci après avoir révélé en début d’année que, parmi les 80 personnes qui la composent, aucune d’entre elles n’est noire.

Bien que les membres de l’organisation aient précédemment annoncé leurs apparentes tentatives de devenir un groupe racialement diversifié, annonçant l’expansion future du nombre de ses membres, Netflix a publié une lettre dans laquelle ils ne travailleront plus à leurs côtés en raison de ce problème.

Deadline a révélé la déclaration signée par Ted Sarantos, PDG de Netflix, où il a exprimé son inquiétude quant à la situation actuelle avec la HFPA (Hollywood Foreign Press Association), assurant que le système de streaming ne considère pas que la solution au problème systématique de l’association est l’augmentation de ses membres.

«Nous arrêterons donc toute activité avec votre organisation jusqu’à ce que des changements plus importants soient apportés. Nous savons que vous avez des membres bien intentionnés qui veulent un vrai changement et que nous avons tous plus de travail à faire pour créer une industrie plus équitable et inclusive, mais Netflix et nombre de nos talents et créateurs avec lesquels nous travaillons ne peuvent ignorer l’échec collectif du HFPA, pour aborder ces questions cruciales avec urgence et rigueur », conclut Sarandos.

Lors des dernières éditions du Golden Globe, Netflix a reçu un total de 42 nominations dans les différentes catégories des prix, remportant six distinctions dont « The Crown » et le regretté acteur Chadwick Boseman pour leur participation à « Ma Rainey’s Black Bottom ». Les mesures auxquelles Sarandos se réfère ont été annoncées hier.

La HFPA notera qu’elle est consciente de la limitation de son comité d’organisation, c’est pourquoi elle a annoncé une augmentation du nombre de membres de 50 pour cent cette année. Les nouveaux membres de l’organisation auraient le pouvoir de voter lors de la prochaine tranche des Golden Globes. Netflix estime qu’une véritable expansion devrait être d’au moins 300 membres pour avoir une plus grande marge de critères.