Netflix confirme son passage aux jeux vidéo alors qu’il signale le pire ralentissement de la croissance en huit ans

Netflix a signalé son pire ralentissement de la croissance des abonnés en huit ans alors que les gens sortent de leurs cocons pandémiques. Il ajoute donc une nouvelle attraction à son chapiteau : les jeux vidéo.

Mardi, le géant du streaming vidéo a annoncé qu’il proposera des jeux vidéo dans ses plans d’abonnement existants sans frais supplémentaires, mais n’a pas précisé quand ce service sera lancé ni quel type de jeux il développera.

La confirmation de la expansion attendue depuis longtemps est venu en conjonction avec la publication du dernier rapport sur les bénéfices de Netflix. Cette ventilation financière a montré que le service vidéo avait ajouté 1,5 million d’abonnés au cours de la période avril-juin. C’est légèrement mieux que la modeste augmentation prévue par la direction après que le service ait connu un démarrage lent pendant les mois d’hiver, mais toujours bien en deçà de son taux de croissance de ces dernières années.

Le gain net de 5,5 millions d’abonnés de Netflix au cours des six premiers mois de cette année représente sa plus faible performance au premier semestre depuis 2013 – une période où la société déployait encore une programmation plus originale alors qu’elle se détachait des licences de séries télévisées et de films existants.

Maintenant, Netflix franchit une nouvelle étape en proposant des jeux vidéo qui ont l’intention de se produire dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une extension pluriannuelle. La société de Los Gatos, en Californie, a télégraphié cette décision la semaine dernière lorsqu’elle a révélé le embauche d’un vétéran du jeu vidéo, Mike Verdu, pour explorer des opportunités potentielles dans un autre domaine du divertissement.

« La raison pour laquelle nous les faisons est d’aider le service d’abonnement à se développer et à être plus important dans la vie des gens », a déclaré le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, aux investisseurs lors d’une discussion mardi.

Greg Peters, directeur des produits de Netflix, a déclaré que la société se concentrerait initialement sur les jeux mobiles avant de s’étendre également aux consoles et aux téléviseurs. Les jeux seront initialement liés à la programmation la plus populaire de Netflix, a déclaré Peters, mais des titres autonomes peuvent également être ajoutés au mélange. Il a même émis l’hypothèse que Netflix pourrait éventuellement créer une série télévisée ou un film inspiré de l’un de ses jeux vidéo.

« Il y a un gros, gros prix ici, et notre travail est d’être vraiment concentré », a déclaré Peters.

Malgré le ralentissement de la croissance de cette année, Netflix reste de loin le plus grand service de streaming au monde dans un domaine de plus en plus concurrentiel qui comprend Walt Disney Co., HBO, Amazon et Apple. Netflix a terminé le mois de juin avec 209 millions d’abonnés dans le monde.

Le poids de Netflix a également généré des bénéfices stables. La société a gagné 1,35 milliard de dollars, soit 2,97 dollars par action, soit près du double par rapport à la même période l’an dernier. Le chiffre d’affaires a augmenté de 19% par rapport à l’année dernière pour atteindre 47,3 milliards.

Mais les chiffres ternes du premier semestre sont un renversement spectaculaire par rapport à l’année dernière, lorsque les blocages imposés par le gouvernement à travers le monde ont poussé les gens à regarder des frénésies alors qu’ils étaient enfermés à la maison. Déjà le plus grand service de streaming vidéo au monde lorsque la pandémie a commencé en mars 2020, Netflix a recueilli 26 millions d’abonnés au cours du premier semestre de l’année dernière. .

Alors que personne ne s’attendait à ce que Netflix maintienne ce rythme effréné, la baisse de la croissance des abonnés cette année a été plus sévère que prévu. Les actions de Netflix ont chuté d’environ 10 % par rapport à leur sommet de 593,29 € il y a six mois. Les actions ont légèrement augmenté dans le cadre des échanges prolongés après la publication de la nouvelle de mardi.

La direction de Netflix a imputé une partie du ralentissement de cette année aux retards de production induits par la pandémie qui ont laissé son service vidéo avec moins de succès avérés. Le Los Gatos, en Californie, s’attend à ce que ce problème s’estompe au cours du second semestre de cette année avec la sortie de la nouvelle saison de séries populaires telles que « Éducation sexuelle » et « Le sorceleur”, ainsi que des films mettant en vedette des stars telles que Leonardo DiCaprio et Meryl Streep.

Malgré cela, Netflix a laissé tomber les investisseurs avec une prévision n’appelant que 3,5 millions d’abonnés supplémentaires au cours de la période juillet-septembre. C’était bien en deçà des estimations des analystes pour un gain de 5,6 millions d’abonnés au troisième trimestre, selon FactSet Research. Les directives « assez décevantes » ont suscité davantage d’inquiétudes quant à l’intensification de la concurrence dans le streaming vidéo, ainsi que les retombées de la fin des blocages pandémiques, a déclaré l’analyste du CFRA Tuna Amobi.

Les perspectives conservatrices suggèrent que Netflix ne s’attend pas à un coup de pouce immédiat de son incursion dans un domaine très compétitif du jeu vidéo déjà contesté par des sociétés beaucoup plus expérimentées telles que Epic Games, Microsoft et Electronic Arts.

Mais si le passage au jeu vidéo porte ses fruits, cela pourrait éventuellement donner à Netflix plus de poids pour augmenter ses prix. La société a déjà augmenté progressivement les coûts d’abonnement ces dernières années, contribuant à augmenter son revenu mensuel moyen par abonné à 14,54 € sur son plus grand marché composé des États-Unis et du Canada. C’est une augmentation de 16 % par rapport à 12,52 € par mois il y a deux ans.

