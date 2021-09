Netflix confirmé quand toutes les saisons de Seinfeld arriveront

Le service de diffusion en continu Netflix Il n’était pas loin après le lancement de la plateforme Disney’s Star+, puisque ce mercredi ils ont fait une annonce très attendue par les abonnés. L’arrivée de Seinfeld, catalogué comme la meilleure série comique de tous les temps, après que cela a été confirmé il y a deux ans lorsque la négociation a été rapportée. Si vous ne l’avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, vous devrez attendre très peu de temps.

C’est en septembre 2019 que divers médias américains ont rapporté que Netflix a acquis les droits de la sitcom pour cinq ans et qu’elle serait intégrée à la bibliothèque de contenus une fois l’accord avec Hulu TV terminé., qui en étaient les propriétaires jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit de un règlement de plus de 500 millions de dollars et couvre une expansion mondiale pour faire partie des catalogues dans tous les pays disponibles.

À l’époque, on disait que le streaming était à la recherche du programme après avoir perdu les droits de Amis, que vous pouvez actuellement trouver sur HBO Max, et Le bureau, disponible dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video et Paramount +. En outre, il y avait eu une offre sur le marché pour l’émission contre d’autres grandes sociétés, telles qu’Amazon Studios, NBC, Warnermedia et CBS All Access, mais l’offre était plus élevée que toutes.







Seinfeld est une série créée par Larry David et Jerry Seinfeld, qui est le protagoniste en tant que version fictive de lui-même. Ils se concentrent principalement sur votre vie personnelle avec votre meilleur ami, George Costanza (Jason Alexander), son ami et ex-petite amie Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), et sa voisine Cosmo kramer (Michael Richards). Il est généralement décrit comme « un spectacle pour rien », puisque des situations de la vie quotidienne sont observées.

+ Quand Seinfeld arrive-t-il sur Netflix ?

Selon l’annonce officielle sur les réseaux sociaux, Seinfeld arrivera sur la plateforme Netflix avec ses neuf saisons le 1er octobre. Concernant l’accord, jerry seinfeld assuré: « Larry et moi sommes extrêmement reconnaissants à Netflix d’avoir saisi cette opportunité avec nous. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à deux idiots qui n’avaient littéralement aucune expérience de la télévision lorsque nous avons fait cela. ».