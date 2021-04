Netflix confirme l’arrivée de La Casa de Papel 5

Le braquage d’argent Elle est devenue l’une des séries les plus populaires au monde, conquérant des millions de fans dans différentes parties du monde, après son incorporation dans la bibliothèque du service de streaming Netflix. Après quatre saisons qui ont captivé les téléspectateurs, Il prendra fin dans la cinquième tranche, qui a déjà une date de sortie. Voyez ici quand la clôture de l’histoire viendra!

Comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, ce programme créé par Álex Pina J’avais déjà pensé à quand j’allais arriver, mais la pandémie de coronavirus a retardé son tournage pendant longtemps et les a forcés à licencier le mois d’avril comme une possibilité plus certaine. Il y a actuellement des acteurs sur le plateau, mais il y en a d’autres, comme Pedro Alonso, qui a déjà dit au revoir.

L’acteur qui donne vie à Berlin dans la fiction, il a écrit: « C’est drôle. Pour moi, c’était une question d’amour. Et peut-être aussi un message étrange pour une époque future, quand il est temps d’inspecter la plaie. Presque pour le personnage, mais aussi pour l’acteur d’une certaine manière. Je sais que cela peut sembler un un peu bizarre. Je pense « . Il a également donné des détails, comme ce qu’ils nous attendent « moments fantasmagoriques », tout comme tu l’as fait Ursula Corberó publier une photo de Tokyo dans lequel il a avancé: « Tu vas paniquer avec le cinquième ».

Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, je parle avec Date limite et a expliqué comment la crise sanitaire les a touchés: « De nombreux projets dont nous nous attendions à être publiés plus tôt ont dû être reportés en raison de retards de post-production. », bien qu’il ait commenté: « Nous pensons que nous allons revenir à un état beaucoup plus stable. ». Là, il a révélé à partir de quel moment les saisons de sa série seront disponibles, dont La Casa de Papel.

+ Quand La Casa de Papel 5 arrive-t-elle sur Netflix?

Comme cela a déjà été avancé, avril était la date fixée pour le lancement de la dernière partie de la série, mais en raison de Covid-19, ce plan a été écarté par la société. Selon l’une des plus grandes voix de Netflix, la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel arrivera dans la deuxième partie de 2021, c’est-à-dire, entre juillet et décembre. Oui ok des rumeurs indiquent que ce sera en septembre ou octobre, une annonce officielle est attendue prochainement.