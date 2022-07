Netflix confirme la suite et le spin-off de Grey Man avec Ryan Gosling

L’univers Grey Man s’agrandit ! Une suite de The Grey Man est actuellement en développement avec la star Ryan Gosling, les réalisateurs Joe et Anthony Russo et le co-scénariste Stephen McFeely sont prêts à revenir !

Un spin-off est également en préparation des scénaristes acclamés Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F

– Netflix (@netflix) 26 juillet 2022