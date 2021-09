Netflix confirme la sortie de Tiger King 2.

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à se propager dans le monde début mars 2020, les citoyens ont été contraints de rester chez eux et les services de streaming ont été l’une des lacunes les plus importantes pour leur divertissement. L’un des contenus qui a le plus attiré le public de Netflix à l’époque c’était la série documentaire Roi tigre, laquelle aura une deuxième partie et nous avons déjà une date de sortie.

« La rivalité entre les fans de félins atteint des sommets sinistres lorsque Joe Exotic, le propriétaire controversé d’un zoo, est accusé d’avoir engagé un tueur à gages. Et cette mini-série montre clairement que la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est votre propriétaire »dit le synopsis du premier opus. Pour le moment, l’angle que prendra la partie 2 du projet piloté par la plate-forme est inconnu.

Cette histoire est devenue l’une des plus populaires de Netflix au cours de l’année écoulée, atteignant un large public qui lui a valu une continuation. Joseph Allen Maldonado-Passage, plus connu comme Joe Exotique, a été dépeint comme un amoureux des gros chats avec une vie personnelle compliquée et des ambitions politiques, ainsi que des affrontements majeurs contre la militante Carole Baskin.

Dans le présent Joe Il est en prison et purge une longue peine pour crimes contre ses animaux et pour avoir tenté d’assassiner Baskin après avoir engagé un tueur à gages. Le contenu a été créé par Eric Goode et Rebecca Chaiklin, qui ont déclaré en 2020 qu’ils prévoyaient déjà une suite en raison de la quantité de matériel qu’ils ont encore en leur possession et ont assuré qu’ils étaient en contact avec Exotic depuis leur premier jour derrière les barreaux. .

+ Quand Tiger King 2 est-il sorti ?

Grâce à leurs réseaux sociaux Netflix a publié une vidéo faisant la promotion de futures séries documentaires, telles que Le maître des marionnettes : à la recherche de l’ultime escroc, L’escroc de Tinder, Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie et Mauvais végétalien. À l’intérieur du clip, vous pouvez voir une image de Joe Exotique de prison et il est confirmé que Roi tigre 2 sera présenté cette année. Pour le moment il n’y a pas de jour précis.