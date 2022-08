Netflix confirme la saison 4 de The Umbrella Academy et son avenir : quand est-ce qu’elle sera diffusée en avant-première ?

Netflix

The Umbrella Academy a reçu un renouvellement pour une quatrième saison et en même temps Netflix a officialisé ce qui va arriver à la série.

©NetflixNetflix confirme la saison 4 de The Umbrella Academy et son avenir : quand est-ce qu’elle sera diffusée en avant-première ?

le service de streaming Netflix dispose d’un large catalogue de propositions pour ses millions d’abonnés, mais L’Académie des Parapluies Elle s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires. Cette année, ils sont revenus avec leur troisième saison et ont renouvelé le succès qu’ils avaient obtenu dans le passé, alors ce jeudi, il a été officialisé qu’ils travaillaient déjà sur un quatrième volet. De plus, ils ont laissé un avis important pour le public.

Actuellement, la plateforme ne vit pas son meilleur moment, puisque la perte d’utilisateurs a généré une baisse de ses revenus. Pour cette raison, ils étaient prudents quant à la possibilité d’un renouvellement après la sortie de la troisième partie le 22 juin et son créateur Steve Blackman attendu avec impatience : « Je sais que la saison quatre est déjà dans ma tête. J’ai déjà classé le début, le milieu et la fin des nouveaux épisodes ».

+ The Umbrella Academy aura une saison 4

Après quelques mois de la première, Netflix ont utilisé leurs réseaux sociaux officiels pour confirmer le renouvellement de L’Académie des Parapluies pour une quatrième saison. Cependant, nous devons dire aux fans que nous aussi il a été officialisé que ce sera le dernier épisode de la série et les épisodes suivants seront les fins de l’histoire basée sur les bandes dessinées homonymes de Gerard Way et Gabriel Bá. Consultez l’annonce !

Votre Créateur, Steve Blackmanparlé aux médias date limite à propos de confirmation : « Je suis tellement excité que les fans incroyablement fidèles de The Umbrella Academy puissent vivre la fin appropriée du voyage des frères Hargreeves que nous avons commencé il y a cinq ans. ». Puis il a ajouté : « Mais avant de sauter à cette conclusion, nous avons une histoire incroyable devant nous pour la saison quatre, une histoire qui tiendra les fans en haleine jusqu’aux dernières minutes. ».

+Quand la finale de la saison 4 de The Umbrella Academy est-elle diffusée ?

La quatrième et dernière saison de L’Académie des Parapluies a été récemment rénové par Netflix, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé sa date de sortie. Compte tenu des délais de production et du calendrier de leurs versions précédentes, on pense que le dernier versement pourrait arriver d’ici fin 2023 ou début 2024. Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore reprendront leurs rôles.

