Netflix confirme la production du live action « One Piece »

L’une des histoires les plus anciennes et les plus acclamées du manga contemporain est sur le point de recevoir son traitement en direct via Netflix. Ce n’est rien de moins que « One Piece », une histoire créée par Eiichiro Oda, qui a fait ses débuts devant le public en 1997 et a depuis lors réussi à se maintenir comme l’une des histoires les plus acclamées par le public, à la fois dans son Japon natal et dans l’Occident. .

« One Piece » est une histoire de pirates qui raconte les aventures de Monkey D. Luffy, qui, avec son équipage, est à la recherche d’un trésor légendaire, qui fera de son propriétaire le « Roi des pirates ». Inutile de dire que la durée de son histoire en anime a déjà dépassé le millier d’épisodes, générant également une série de films, de jeux vidéo et toutes sortes de dérivés.

Les fans de « One Piece » ont exprimé leur inquiétude quant à la prochaine adaptation de cette saga sur Netflix, bien qu’il ait été confirmé début 2020 qu’Oda, son créateur, sera l’un des collaborateurs de la production avec son showrunner, Steven Maeda. . La production du programme serait reportée en raison de l’émergence de la pandémie, le tournage n’a donc commencé qu’en mars de cette année.

L’absence d’annonces officielles sur cette action en direct de « One Piece » est un autre facteur d’inquiétude chez les fans de la franchise, même si tout semble indiquer que Netflix a déjà quelques progrès. Ce matin, via Twitter, le service de streaming a dévoilé le logo officiel de cette nouvelle production, qui n’a pour l’instant pas de date estimée pour sa première.

Comme si cela ne suffisait pas, l’équipe de production de « One Piece » a dévoilé un premier aperçu du scénario du premier épisode de la série, qui s’intitulera « Romance Dawn », titre avec lequel Eiichiro Oda a initialement conçu sa création avant devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Les dirigeants de Netflix semblent vivement intéressés à prendre des franchises d’anime célèbres comme source d’inspiration pour créer de nouvelles productions pour le public occidental. Après s’être aventuré dans la franchise « Resident Evil » (dont la série d’action en direct est en développement), la première d’une nouvelle série basée sur « Cowboy Bebop » est également en préparation.