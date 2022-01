Netflix confirme la deuxième saison de « The Squid Game »

Juste au moment où l’on pensait que le »boom » du »Jeu de calamars » était terminée, le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a officiellement confirmé que la série sud-coréenne aura une deuxième saison.

Bien que nous l’ayons tous déjà supposé en raison de son grand succès, c’est lors d’une interview axée sur les revenus de la plateforme de streaming en 2021 qu’on lui a demandé si la série reviendrait pour continuer son histoire, ce à quoi Sarandos a répondu, »Absolument. L’univers de Squid Game ne fait que commencer. »

Les fans avaient déjà les attentes d’une nouvelle saison pour les propos tenus par le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, la confirmation du réalisateur de Netflix donne du relief et lève le mystère, affirmant que la deuxième saison est bel et bien un fait.

Hwang a révélé l’année dernière que l’équipe créative de la série avait été « sous beaucoup de pression » et avait pour mission de « livrer un produit de qualité et d’amour pour la deuxième saison ». » C’est comme si je n’avais pas d’autre choix ! Il y aura en effet une deuxième saison. C’est dans mon esprit en ce moment et je suis dans le processus de planification. », a déclaré l’automne dernier.

»The Squid Game » est arrivé sur Netflix en septembre 2021, et a immédiatement captivé le public du monde entier, grâce à son histoire incroyable et au développement de personnages de premier ordre.

Présentant un contenu très élevé de violence, qui a laissé plus d’un choqué avec ses changements d’intrigue inattendus, caractérisant la série et ce qui en fait le plus consulté sur la plate-forme de tous les temps. Globalement, il a accumulé un total de 1,54 milliard d’heures au cours de ses 28 premiers jours ayant été libéré.

En plus de confirmer la nouvelle saison, Sarandos a partagé qu’il cherchait à approfondir l’histoire des « jeux tueurs », en élargissant « The Squid Game » au-delà Netflix, en le transformant en expériences pour le public, des jeux et des marchandises. D’autres émissions populaires sur la plateforme comme Bridgerton Oui » Choses étranges » se joindront à cette opportunité d’étendre leurs franchises.