Netflix confirme la date de sortie de la saison 3 d’Umbrella Academy

Dans une publication Instagram, le service de streaming a publié une courte bande-annonce avec la légende : « 22 juin 2022 » accompagnée d’un parapluie et d’emoji pigeon.

Il a été annoncé fin 2020 que la troisième série de L’Académie des Parapluies était sur le point de commencer la production, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier.

Des personnalités comme Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore reprendront tous leurs rôles aux côtés de Page pour la troisième saison à venir.

L’Académie Sparrow reste quelque peu un mystère, mais les bandes dessinées originales de Gerard Way et Gabriel Bá sur lesquelles le spectacle est basé offrent un petit indice.

Dans une interview avec Forbes, Way a révélé quelques points de l’intrigue pour le quatrième volume de la bande dessinée, qui s’intitule nul autre que « Sparrow Academy ».

« [It] traite d’une très grande révélation dans le Académie des parapluies univers, quelque chose qui était resté secret pendant longtemps, et nos frères et sœurs en apprennent beaucoup sur ce qui se passait dans les coulisses, ainsi que sur la vraie nature de certains personnages qui les accompagnent depuis le début », a-t-il expliqué.