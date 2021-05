Netflix confirme Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill

Dans un 2020 traversé par la pandémie de coronavirus, où de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles ont été touchées, Enola Holmes surpris par sa première sur le service de streaming Netflix et c’est devenu l’un des plus grands succès de l’année. C’est pourquoi la plateforme a annoncé aujourd’hui que Millie Bobby Brown et Henry Cavill de retour pour une suite confirmée. Tout savoir sur le film!

Le film original se déroule en Angleterre en 1884 et se concentre sur Enola (Millie Bobby Brown), la sœur adolescente du célèbre détective Sherlock Holmes (Henry Cavill). Le matin de son anniversaire, il constate que sa mère a disparu sans laisser de trace et décide de partir à l’aventure jusqu’à ce qu’il la retrouve. Là, il doit exploiter ses talents de détective jusqu’à ce qu’il trouve où se trouve sa mère, tout en démêlant un complot qui menace de renverser le cours de l’histoire.

A l’époque, l’interprète d’Eleven en Des choses plus étranges avait déclaré: « Il y a plus d’histoire à raconter. L’histoire n’est pas encore terminée. », qui a fait place à des spéculations déjà confirmées aujourd’hui. Lorsque la nouvelle a été publiée ce jeudi, la jeune femme a déclaré: « J’ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille Enola Holmes! Enola occupe une place spéciale dans mon cœur: elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse ». Ajoutée: « J’espère que les fans verront comment son voyage se poursuit! ».

Dans les réseaux, Netflix il l’a communiqué comme suit: « L’aventure continue alors que Millie Bobby Brown et Henry Cavill reviennent dans le monde d’Enola Holmes, rejoignant le réalisateur Harry Bradbeer et l’écrivain Jack Thorne dans un deuxième film basé sur la série de livres de Nancy Springer sur la brillante sœur de Sherlock Holmes. ».

Bien que les détails de son intrigue n’aient pas encore été révélés, il a été divulgué que Le jeune détective se fera passer pour une femme nommée Ivy Meshle et aura une affaire qui consistera à rechercher une fille disparue nommée Lady Cecily, qui disparaît mystérieusement de chez lui. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais son lancement est prévu en 2022.